Невнимательность и легкомыслие: обвинение просит 6 лет и 10 месяцев водителю упавшего в Мойку автобуса

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга







Обвинение просит Октябрьский районный суд назначить Рахматшоху Курбонову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима с запретом на право управления транспортом почти на три года. Об этом 22 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвинение считает, что из-за «невнимательности и легкомысленного поведения» водитель автобуса днем 10 мая наехал на бордюрный камень, потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями, уточняет прокуратура Петербурга.

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После этого автобус продолжил движение, совершив наезды на бордюр и металлическое ограждение, прежде чем упасть в реку Мойку. Курбонов ехал с превышением допустимой скорости (36 км/ч) и, как показало следствие, не предпринял попытку остановиться. В результате аварии погибли семь пассажиров, еще один получил тяжелые травмы.

«Свою вину полностью признаю, раскаиваюсь. Моя семья скорбит, прошу искренне: извините, простите, если сможете», — заявил Рахматшох Курбонов.

Трагедия на Поцелуевом мосту произошла 10 мая. Автобус 262-го маршрута перевозчика ООО «Такси» упал в Мойку, протаранив ограждение, погибли семь пассажиров, одному удалось спастись (его воспоминания об этом дне — читайте здесь). Водитель выплыл и был арестован по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Под уголовное дело попал также начальник автоколонны и гендиректор предприятия. Подробнее о ДТП, унесшем жизни семи человек 10 мая, читайте здесь и здесь.

