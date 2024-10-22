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Город Изменения в закон или новая эпидемия. В Смольном прокомментировали предложение о перегородках в такси

Изменения в закон или новая эпидемия. В Смольном прокомментировали предложение о перегородках в такси

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4 комментария

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга ответили на вопрос «Фонтанки» по поводу инициативы депутата Павла Крупника о такси. Ранее он предложил устанавливать перегородки между водителями и пассажирами во избежание эксцессов.

В своем обращении на имя министра транспорта депутат напоминает об «участившихся конфликтных случаях между водителями и пассажирами» и напоминает про опыт зарубежных стран, где «салон автомобиля такси часто оборудуется защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками для предотвращения физических конфликтов между шофером и пассажиром». Говорит и об улучшении санитарной ситуации.

При этом депутат не предлагает сразу обязывать таксистов ставить такие перегородки в салоне, а просит министра оценить перспективность «использования подобных барьеров».

В комитете по транспорту на вопрос «Фонтанки» ответили, что 580-м федеральным законом на текущий момент не предусмотрены полномочия регионального ведомства по этому вопросу. «Реализация инициативы возможна в случае внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство или если Роспотребнадзор в связи с эпидемической ситуацией в стране выдаст подобное предписание», — добавили там.

Одним из громких случаев последнего времени оказался конфликт в Петербурге между водителем такси и сыном художника Никаса Сафронова Лукой, которого вынудили покинуть салон машины. Но подобные инциденты случаются регулярно, а в Москве недавно водитель отказался везти пассажира из-за того, что тот оказался раввином.

Добавим, новый закон о такси уже означает ряд допрасходов для таксистов: в частности, им прописали определенную расцветку для автомобиля, а кроме того, теперь они обязаны заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности.

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Комментарии
4
bc124
1 час
То есть втроем уже будет ехать проблематично, а вчетвером - невозможно
VKuser174198221
1 час
Молодец депутат: нашел возможность обратить на себя внимание.....
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