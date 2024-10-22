Изменения в закон или новая эпидемия. В Смольном прокомментировали предложение о перегородках в такси

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга ответили на вопрос «Фонтанки» по поводу инициативы депутата Павла Крупника о такси. Ранее он предложил устанавливать перегородки между водителями и пассажирами во избежание эксцессов.



В своем обращении на имя министра транспорта депутат напоминает об «участившихся конфликтных случаях между водителями и пассажирами» и напоминает про опыт зарубежных стран, где «салон автомобиля такси часто оборудуется защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками для предотвращения физических конфликтов между шофером и пассажиром». Говорит и об улучшении санитарной ситуации.



При этом депутат не предлагает сразу обязывать таксистов ставить такие перегородки в салоне, а просит министра оценить перспективность «использования подобных барьеров».

В комитете по транспорту на вопрос «Фонтанки» ответили, что 580-м федеральным законом на текущий момент не предусмотрены полномочия регионального ведомства по этому вопросу. «Реализация инициативы возможна в случае внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство или если Роспотребнадзор в связи с эпидемической ситуацией в стране выдаст подобное предписание», — добавили там.



Одним из громких случаев последнего времени оказался конфликт в Петербурге между водителем такси и сыном художника Никаса Сафронова Лукой, которого вынудили покинуть салон машины. Но подобные инциденты случаются регулярно, а в Москве недавно водитель отказался везти пассажира из-за того, что тот оказался раввином.