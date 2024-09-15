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    В Мурино блондинка набросилась на таксиста и его автомобиль

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    Свидетелем утреннего конфликта стал житель Мурино. В восьмом часу утра на его глазах пассажиры такси повздорили с водителем. Видео появилось в местном паблике 15 сентября.

    видео из телеграм-канала Девяткино online | Мурино

    На кадрах видно, как блондинка пытается добраться до темноволосого таксиста. От цели ее отделяет знакомый, который пытается, видимо, как-то уладить ситуацию. Отчаявшись добраться до тела, девушка стремглав бросается к машине и начинает ее пинать, не забывая вывернуть зеркало заднего вида. Затем она снова делает попытку наброситься на водителя.

    Как отмечает автор ролика, конфликт происходил на Воронцовском бульваре, 12. Обошлось без поножовщины.

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