В Мурино блондинка набросилась на таксиста и его автомобиль

Свидетелем утреннего конфликта стал житель Мурино. В восьмом часу утра на его глазах пассажиры такси повздорили с водителем. Видео появилось в местном паблике
видео из телеграм-канала Девяткино online | Мурино
На кадрах видно, как блондинка пытается добраться до темноволосого таксиста. От цели ее отделяет знакомый, который пытается, видимо, как-то уладить ситуацию. Отчаявшись добраться до тела, девушка стремглав бросается к машине и начинает ее пинать, не забывая вывернуть зеркало заднего вида. Затем она снова делает попытку наброситься на водителя.
Как отмечает автор ролика, конфликт происходил на Воронцовском