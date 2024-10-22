На Урале велосипедист расправился со школьницей, которую не смог изнасиловать, и избежал пожизненного

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU







Свердловский областной суд отправил на 21 год в колонию строгого режима Эдуарда Голикова, признанного виновным в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба суда.

Источник: Свердловский областной суд

Суд установил, что в августе прошлого года девочка возвращалась поздно с электрички из Екатеринбурга, но до дома так и не добралась. В областную столицу она ездила поступать в педагогический колледж. В ночь гибели она написала в своих соцсетях: «Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня».

По пути ей встретился Эдуард Голиков, который начал преследовать её на велосипеде с намерением совершить насильственные действия. Девушка оказала сопротивление, после чего мужчина задушил её, а затем похитил её мобильный телефон.

Родители погибшей и неравнодушные граждане активно участвовали в расследовании, используя социальные сети для поиска информации. Они не согласились с выводами следствия о ненасильственной причине смерти и настояли на повторной экспертизе, которая подтвердила, что девушка скончалась от удушения. С помощью уличных видеокамер они смогли восстановить хронологию событий и установить личность подозреваемого.

На судебном процессе Голиков признал свою вину только в краже телефона. Тем не менее собранные доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор.

Свердловский областной суд признал Эдуарда Голикова виновным по нескольким статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде 21 года и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Также ему предписано выплатить родителям убитой по 3 миллиона рублей.

Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован.