Главным подозреваемым в смерти девятиклассницы на Урале оказался синтетический препарат

Шестнадцатилетняя девушка, которую нашли мертвой в лесополосе в Каменске-Уральском Свердловской области, могла умереть от отравления синтетическим веществом, рассказал 10 августа порталу Е1.RU Александр, отец погибшей, — эту версию, по его словам, ему представили в Следственном комитете.



«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», — сообщил Александр.

По его словам, сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Одна из записей попала в руки отца. «Она переходит по пешеходному переходу, но когда идет в районе остановки — от остановки отходит парень, сколько-то проходит и ускоряется на бег», — обратил внимание мужчина.