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    Главным подозреваемым в смерти девятиклассницы на Урале оказался синтетический препарат

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    Шестнадцатилетняя девушка, которую нашли мертвой в лесополосе в Каменске-Уральском Свердловской области, могла умереть от отравления синтетическим веществом, рассказал 10 августа порталу Е1.RU Александр, отец погибшей, — эту версию, по его словам, ему представили в Следственном комитете.

    «Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», — сообщил Александр.

    По его словам, сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Одна из записей попала в руки отца. «Она переходит по пешеходному переходу, но когда идет в районе остановки — от остановки отходит парень, сколько-то проходит и ускоряется на бег», — обратил внимание мужчина.

    По официальным данным СК, девушка ездила поступать в педагогический колледж в Екатеринбург и вернулась в родной Каменск-Уральский два дня назад, но домой она так и не пришла. На следующий день ее мать сообщила в полицию, и тело девушки нашли в овраге.

    В ночь гибели она написала в своем Telegram-канале: «Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня» (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

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