Школьницу нашли мертвой в овраге на Урале. До этого она в своем блоге попросила «не убивать и не насиловать»

В Свердловской области девятиклассницу обнаружили мертвой в лесополосе. Поздно вечером она приехала на электричке из Екатеринбурга и возвращалась домой одна.
О подробностях трагедии 10 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Девушка ездила поступать в педагогический колледж и вернулась в родной Каменск-Уральский еще два дня назад, но дома так и не появилась. На следующий день ее мать обратилась в полицию, и тело школьницы нашли в овраге — в нескольких метрах от тротуарной дорожки рядом с парком и в километре от неработавшего кафе.
Из дома девушка не уходила и на учетах не состояла, жила только с мамой, но с отцом общалась. В ночь гибели она успела отправить молодому человеку видеосообщение, а также, передает издание E1.RU, написала в своем Telegram-канале: «Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня» (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Путь от железнодорожной станции до дома девушки занимал около шести километров. Приехала в город она около одиннадцати вечера.