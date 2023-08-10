Школьницу нашли мертвой в овраге на Урале. До этого она в своем блоге попросила «не убивать и не насиловать»

В Свердловской области девятиклассницу обнаружили мертвой в лесополосе. Поздно вечером она приехала на электричке из Екатеринбурга и возвращалась домой одна.



О подробностях трагедии 10 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Девушка ездила поступать в педагогический колледж и вернулась в родной Каменск-Уральский еще два дня назад, но дома так и не появилась. На следующий день ее мать обратилась в полицию, и тело школьницы нашли в овраге — в нескольких метрах от тротуарной дорожки рядом с парком и в километре от неработавшего кафе.

