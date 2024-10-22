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Город Стало известно, кто построит Дальневосточную развязку за 6 млрд рублей

Стало известно, кто построит Дальневосточную развязку за 6 млрд рублей

3 428
8 комментариев

Дирекция транспортного строительства опубликовала итоги конкурса на строительство Дальневосточной развязки, в которую будет переходить Большой Смоленский мост. Со второго раза обошлось без сюрпризов.

Согласно данным сайта госзакупок, выиграло АО «Дороги и мосты» (ДиМ), входящее в холдинг «Нацпроектстрой». «Фонтанка» писала, что его заявка была единственной и он незначительно снизил стартовую цену — до 6,035 млрд руб.

Напомним, это второй заход на подведение итогов. В первый раз неожиданно для всех выиграло ПО «Возрождение». Но «Дороги и мосты» с помощью жалобы в ФАС сумели развернуть процедуру, а заказчик изменил систему оценки таким образом, что после этого конкурировать с «ДиМ» стало бессмысленно.

Дальневосточная развязка конструктивно примыкает к строящемуся Большому Смоленскому мосту, она расположится на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. Подробнее про нее читайте на «Фонтанке».

АО «Дороги и мосты» входит в холдинг «Нацпроектстрой», соучредителем которого является Аркадий Ротенберг. Ранее компания выиграла конкурс на строительство Большого Смоленского моста и на подготовку территории под Дальневосточную развязку на правом берегу Невы.

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Комментарии
8
281614283
54 минуты
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют". Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
aprahka
1 час
А как же Церетели?..)
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