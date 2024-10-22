Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

ю-з.

 761мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Дуглас Сантос - русский
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия RT: в сбитом в Судане самолёте был российский лётчик

RT: в сбитом в Судане самолёте был российский лётчик

360
Написать комментарий

На борту самолета Ил-76, сбитого в Судане на севере Африки, находился россиянин Антон Селиванец, сообщает RT со ссылкой на его родственников. По их словам, незадолго до катастрофы Антон прислал видео из самолета.

«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал брат лётчика.

По его словам, они не виделись много лет. Антон часто занимался доставкой гуманитарной помощи в зоны военных конфликтов, объяснял, что «надо же кому-то туда летать, отвозить помощь».

Российское посольство в Судане 21 октября сообщило, что проверяет информацию о сбитом в стране самолёте, в котором могли быть россияне. Большая часть самолета сгорела, обломки упали в охваченном боями Дарфуре. По данным СМИ, найдено удостоверение на имя Виктора Гранова, главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и имеет связи с Киргизией.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Авиапроисшествие Судан Самолет упал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
ТОП 5
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50