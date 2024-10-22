RT: в сбитом в Судане самолёте был российский лётчик

На борту самолета Ил-76, сбитого в Судане на севере Африки, находился россиянин Антон Селиванец, сообщает RT со ссылкой на его родственников. По их словам, незадолго до катастрофы Антон прислал видео из самолета.

«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал брат лётчика.

По его словам, они не виделись много лет. Антон часто занимался доставкой гуманитарной помощи в зоны военных конфликтов, объяснял, что «надо же кому-то туда летать, отвозить помощь».

Российское посольство в Судане 21 октября сообщило, что проверяет информацию о сбитом в стране самолёте, в котором могли быть россияне. Большая часть самолета сгорела, обломки упали в охваченном боями Дарфуре. По данным СМИ, найдено удостоверение на имя Виктора Гранова, главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и имеет связи с Киргизией.