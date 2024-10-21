Мятежники из Судана заявили о сбитом самолете, на борту которого могли быть россияне. Посольство РФ проверяет данные

Российское посольство в Судане проверяет сообщения о потерпевшем крушение самолете, на борту которого якобы были россияне в составе экипажа, об этом 21 октября сообщает российская дипмиссия.

Мятежные «Силы быстрого реагирования», захватившие западный регион Судана, заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76. Они утверждают, что среди членов экипажа были россияне.

«Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента», — заявили в посольстве.

В дипмиссии отмечают, что ситуация осложняется тем, что самолет разбился в охваченном боями регионе.