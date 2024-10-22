Грузовой самолет в Судане могли сбить по ошибке. У одного из погибших российский паспорт

Мятежные «Силы быстрого реагирования», задействованные в конфликте в Судане, предположительно, по ошибке сбили грузовой самолет, приняв его за военный. Об этом 21 октября сообщает портал Sudan War Monitor.

По информации издания, один из командиров СБР в видеозаписи заявил, что с помощью «управляемых ракет» был сбит «египетский Антонов». Уточняется, что командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало обвинил Египет в участии его самолетов в конфликте, что было опровергнуто властями Каира.

Согласно Sudan War Monitor, на самом деле был сбит Ил-76, и среди членов экипажа было найдено удостоверение на имя Виктора Гранова, главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и имеет связи с Киргизией. У другого члена экипажа обнаружен российский паспорт. Портал также отмечает, что информация о выживших членах экипажа отсутствует, а большая часть самолета сгорела.

Посольство РФ в Судане проверяет, действительно ли на борту сбитого самолета находились граждане РФ. Там отметили, что ситуация осложняется тем, что место крушения попадает в боевую зону.

Ситуация в стране обострилась еще весной 2023 года из-за конфликта между командующей армией и главой СБР, которые имеют разные позиции по поводу сроков и методов формирования единых вооруженных сил. Также конфликт связан с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего. По мнению командующего армией Абдель Фаттахома аль-Бурхана, возглавить единые вооруженные силы должен профессиональный военный, по мнению главы СБР Мухаммеда Хамадона Дагало, этим должен заниматься избранный гражданский президент.