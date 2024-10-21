Единое окно или потемкинская деревня? В чем обвиняют главную защитницу малого бизнеса в Петербурге

Елена Церетели Источник: Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга







О том, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД выявили схему «распила» городского бюджета под предлогом помощи бизнесу, стало известно утром 21 октября. Силовики нагрянули в офис Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в «Невской ратуше» и домой к предполагаемым участникам схемы. Обвинение предъявлено экс-главе организации, 58-летней Елене Церетели.

Ранее следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Согласно его материалам, в 2021 году город выделили Фонду развития субъектов МСП субсидию в 23 млн рублей. На эти деньги организация должна была открыть порядка 10 центров «Мой бизнес», оказывающих услуги предпринимателям по принципу одного окна. Но, по версии следствия, обязательства выполнены не были, чиновники получили «заведомо фиктивные» отчетные документы. А полученные фондом миллионы пошли на премии и зарплаты его сотрудникам.

«Фонтанка» знает, что следствие видит в этой схеме не только саму Елену Церетели, но и ее бывшего заместителя Андрея Блинского, действующего замглавы фонда Юрия Штакельберга, Ольгу Жукову, которая является заместителем Церетели на посту председателя Общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе Петербурга, и Марию Татаринову, начальника отдела поддержки малого и среднего предпринимательства комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В комитете, подведомственным учреждением которого является фонд, не стали комментировать ситуацию, предложив адресовать вопросы полиции. Елена Церетели, которая отпущена под подписку о невыезде, тоже воздержалась от комментария, пообещав позднее опубликовать пресс-релиз.

«Фонтанка» рассказывает, что известно о главной защитнице малого бизнеса Петербурга и деятельности Фонда развития субъектов МСП.

Кто такая Елена Церетели?

Елена Церетели — известная фигура в бизнес-сообществе Петербурга, во всяком случае среди тех предпринимателей, кто поддерживает регулярное общение с властями Северной столицы. Возглавляемый ею Общественный совет по развитию МСП является организатором Форума малого и среднего бизнеса, сама она — постоянный участник встреч с малым бизнесом на других площадках. Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели сравнивают ее деятельность с функцией омбудсмена, который со стороны власти помогал наладить диалог с бизнес-объединениями.

Елена Церетели родилась в 1966 году в Грузии. В Ленинград приехала в 1983 году. Как рассказывала сама Церетели на странице созданного ею Центра соседской взаимопомощи, она хотела поступить в театральный институт, но карьера актрисы не сложилась, и, чтобы остаться в городе, она работала на фабрике «Октябрьская» прядильщицей, а затем санитаркой в доме престарелых.

В 1995 году Елена Церетели окончила Санкт-Петербургскую школу журналистики и начала карьеру в сфере СМИ. Она работала главным редактором приложения газеты для предпринимателей «Петербургский магазин» и издательства «Новости Петербурга». Затем Елена Церетели попробовала себя в бизнесе на должности исполнительного директора продовольственной выставки «Петерфуд», а в 2003 году стала руководителем «Купеческого клуба Санкт-Петербурга». Параллельно она продолжила образование. В 2000 году стажировалась в США в рамках программы Содружества профессиональных объединений. В 2004 году получила диплом педагога-психолога в Санкт-Петербургском педагогическом университете им. Герцена, в 2009-м окончила Санкт-Петербургскую академию управления и экономики.

В 2008 году Елена Церетели стала председателем Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга и занимает эту должность в настоящий момент. В 2016 году она заявила о планах баллотироваться в депутаты Законодательного собрания. На тот момент фронт ее общественной деятельности был весьма обширен. В частности, она принимала участие в Общественном совете при Управлении налоговой службы Санкт-Петербурга, Экономическом совете при губернаторе Санкт-Петербурга, президиумах Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Общественного совета Московского района, Общероссийского народного фронта. По данным СПАРК, в 2019–2023 годах она являлась членом совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

В 2013 и 2016 годах Елена Церетели вошла в топ рейтинга самых влиятельных женщин Санкт-Петербурга по итогам экспертного опроса, проведенного газетой «Деловой Петербург».

Чем занимался Фонд развития МСП

По данным СПАРК, Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства создан в 2015 году. Его единственным владельцем является правительство Петербурга. Елена Церетели возглавляла его с момента основания до осени 2022 года.

История проекта «Мой бизнес», которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, началась в 2019 году. Тогда для исполнения майских указов президента Минэкономразвития поручило регионам создавать центры поддержки предпринимателей, работающих по принципу единого окна.

На тот момент у властей Петербурга уже была собственная попытка создать такой сервис. В 2017 году на Полюстровском проспекте начал работу Единый центр предпринимательства. Но в 2019 году было решено, что город оставит за собой «правоустанавливающую функцию», а общение с бизнесом вверит специализированному оператору. Эту функцию и взял на себя Фонд развития субъектов МСП под руководством Елены Церетели в тандеме с возглавляемым ей же Общественным советом.

Планировалось, что новая структура получит порядка 200 млн рублей, причем половину суммы выделит МЭР, половину Смольный. Федеральные деньги должны были пойти на закупку оборудования, создание коворкингов и образовательные программы, а городские — на создание коллектива и организацию центра сертификации.

При этом главной задачей таких центров должно было стать консультирование предпринимателей — например, им могли рассказать, что нужно сделать для того, чтобы открыть свой бизнес, или как получить господдержку. В 2020 году петербургский центр «Мой бизнес» оказал поддержку более чем 19 тысячам малых и средних предприятий, за что получил две награды Национальной премии институтов развития предпринимательства из рук заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели называют новости об обвинениях против Елены Церетели шоком и нонсенсом. Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина рассказала, что тесно взаимодействовала с Еленой Церетели по проблемам нестационарной торговли на площадке Общественного совета по развитию МСП. По словам главы организации, работать с центрами «Мой бизнес» ей не приходилось, но то, что их не удалось развернуть, может быть связано с пандемией коронавируса. «Тогда был пандемийный период, все ушло в онлайн», — комментирует она. «Не могу сказать, что я и коллеги туда часто обращались, но я знаю предпринимателей, которые обращались в „Мой бизнес“ по поводу сертификации и получили консультации», — сообщил исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.

А были ли центры?

По данным сайта комитета финансов, всего в 2021 году Фонд развития субъектов МСП получил из бюджета Петербурга четыре субсидии на 100 млн рублей. Их назначение в законе об исполнении бюджета не указано, но сумма одной из них, 22,9 млн рублей, совпадает с той, что обозначена в материалах следствия как средства на создание сети центров «Мой бизнес».

Сама Елена Церетели успела частично отчитаться об этих тратах. Осенью 2021 года был торжественно запущен офис «Мой бизнес» на пр. Энергетиков. Освещавшие это СМИ отмечали, что по сути он появился еще за два года до этого, но сначала представлял собой небольшую типографию, а теперь появился еще и коворкинг. Также на тот момент филиал «Мой бизнес» располагался в здании Дома предпринимателя на улице Маяковского — там же, где находился аппарат Общественного совета по МСП. Примерно тогда же в интервью BFM Елена Церетели сообщала о четырех центрах «Мой бизнес» на базе районных администраций. По ее словам, до конца года было запланировано еще 10, как на территории администраций районов, так и на территории предприятий, входящих в состав Общественного совета при губернаторе. Какие именно затраты нес сам фонд, которому была выделена субсидия, не сообщалось.

Сейчас на сайте «Мой бизнес» указан только один адрес — проспект Медиков, д. 3А, по которому расположен «Технопарк Петербурга». «Здесь предприниматели могут не только получить консультации о мерах государственной поддержки бизнеса в регионе, но также найти партнеров, заказчиков, пройти обучение и воспользоваться бесплатными услугами и онлайн-сервисами», — говорится на портале. Но теперь «единым окном» управляет не Фонд развития субъектов МСП, а другой подвед комитета — Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП). В 2024 году ЦРПП получил субсидию на 233 млн рублей.

Фонд развития субъектов МСП тоже указан на сайте комитета в числе подведомственных учреждений. На странице отмечается, что на его базе открыт центр «Мой бизнес» и он «оказывает государственные меры поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым, а также желающим открыть свое дело». В бюджете на 2024 год заложены субсидии фонду в размере 334 млн рублей.