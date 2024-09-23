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    В Петербурге до конца 2024 года откроется два оффлайн-магазина в рамках проекта «Петербургский дизайн»

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    До конца года в Петербурге откроется еще два магазина бренда, участвующего в городском проекте «Петербургский дизайн». Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик во время визита на одну из площадок проекта — магазин в ТРЦ «Галерея», где представлены сразу несколько брендов.

    Он рассказал, что 11 магазинов уже открылись. В качестве поддержки город предоставляет предпринимателям — участникам проекта займы под 1 % годовых. Сейчас в «Петербургском дизайне» участвуют 140 дизайнеров, их продукцию можно увидеть на площадках в трех торговых центрах города — помимо «Галереи» сейчас это «Гостиный двор» и ТК «Сенная». Здесь происходит ротация, чтобы все участники смогли показать свой товар лицом. Еще одно направление продвижения — в мультибрендовых магазинах, где благодаря поддержке города дизайнеры не платят арендную плату и комиссию в полном объеме. Кирилл Соловейчик добавил, что в 2024 году выручка участников проекта выросла в полтора раза.

    Следующий шаг — способствовать тому, чтобы одежда производилась в Петербурге. Для этого предназначены сертификаты на пошив, с помощью которых город софинансирует до 80 % затрат на производство. Реализовать их можно только на петербургских предприятиях, максимальная сумма сертификата — 350 тыс. рублей на отшив одной коллекции. Как отметил директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства в Петербурге Валерий Береснев, всего планируется выдать около 25 сертификатов, на данный момент получено 16 заявок, по половине из них уже подписаны контракты.

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