В Петербурге до конца 2024 года откроется два оффлайн-магазина в рамках проекта «Петербургский дизайн»

До конца года в Петербурге откроется еще два магазина бренда, участвующего в городском проекте «Петербургский дизайн». Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик во время визита на одну из площадок проекта — магазин в ТРЦ «Галерея», где представлены сразу несколько брендов.

Он рассказал, что 11 магазинов уже открылись. В качестве поддержки город предоставляет предпринимателям — участникам проекта займы под 1 % годовых. Сейчас в «Петербургском дизайне» участвуют 140 дизайнеров, их продукцию можно увидеть на площадках в трех торговых центрах города — помимо «Галереи» сейчас это «Гостиный двор» и ТК «Сенная». Здесь происходит ротация, чтобы все участники смогли показать свой товар лицом. Еще одно направление продвижения — в мультибрендовых магазинах, где благодаря поддержке города дизайнеры не платят арендную плату и комиссию в полном объеме. Кирилл Соловейчик добавил, что в 2024 году выручка участников проекта выросла в полтора раза.