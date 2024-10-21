Стало известно, на сколько и когда в Петербурге вырастет плата за съем социального жилья

В Петербурге планируют поднять максимальную плату за съем квартир в наемных домах (по договору найма жилья социального использования). Проект постановления опубликован 21 октября.



Согласно ему, предполагается с 1 июля 2025 года применять к нынешним значениям коэффициент 105,63 %, то есть рост составит 5,63 %. Ориентируется городское правительство на «индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге на основании данных Федеральной службы государственной статистики».



Плата за наем соцжилья регулируется городским правительством, в него периодически вносятся изменения. Стоимость зависит от района и от этажа. Посмотреть на текущую версию можно здесь. Как говорится на сайте ГосЖилФонда, минимальная площадь в наемном доме, на которую может рассчитывать одиноко проживающий человек, — 33 квадратных метра, а каждый из членов семьи — 18 метров.