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ЖКХ Общество Стало известно, на сколько и когда в Петербурге вырастет плата за съем социального жилья

Стало известно, на сколько и когда в Петербурге вырастет плата за съем социального жилья

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2 комментария

В Петербурге планируют поднять максимальную плату за съем квартир в наемных домах (по договору найма жилья социального использования). Проект постановления опубликован 21 октября.

Согласно ему, предполагается с 1 июля 2025 года применять к нынешним значениям коэффициент 105,63 %, то есть рост составит 5,63 %. Ориентируется городское правительство на «индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге на основании данных Федеральной службы государственной статистики».

Плата за наем соцжилья регулируется городским правительством, в него периодически вносятся изменения. Стоимость зависит от района и от этажа. Посмотреть на текущую версию можно здесь. Как говорится на сайте ГосЖилФонда, минимальная площадь в наемном доме, на которую может рассчитывать одиноко проживающий человек, — 33 квадратных метра, а каждый из членов семьи — 18 метров.

Напомним, в Петербурге минувшим летом заморозили индексацию тарифов на ряд коммунальных услуг (отопление, водопотребление, вывоз мусора), теперь они должны подорожать только в июле 2025 года. Однако, на сколько именно, пока не известно.

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Комментарии
2
graail
1 час
Какая плата за жилье . Теперь везде одно и тоже - выплата КРЕДИТА не понятно за что............................
VKuser174198221
2 часа
Очень гуманно я считаю.....продолжайте любить Путина дальше!
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