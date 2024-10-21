В Псковской области школьники ушли на дистант из-за внебольничной пневмонии. Рассказываем, что в Петербурге

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале рассказал, что из-за роста случаев внебольничной пневмонии местных школьников перевели на дистанционное обучение до 28 октября. «Фонтанка» выяснила, грозит ли переход на онлайн-формат петербургским учащимся и какова эпидемиологическая ситуация сейчас в нашем городе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга 21 октября, рост случаев внебольничной пневмонии в городе не наблюдается. Однако загруженность клинической инфекционной больницы имени Боткина за последний месяц достигла 97–99%. Увеличение числа заболевших гриппом и ОРВИ связано с началом учебного года, возвращением людей из отпусков и началом эпидемического сезона, объясняют в комитете. В основном в стационарах оказываются пациенты с риновирусом, РС-вирусом, парагриппом и аденовирусом. Также есть заболевшие пневмонией, но их число не превышает допустимое значение.

В понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что в ведомство в период с 30 сентября по 11 октября поступило более 48 тысяч звонков с вопросами о профилактике гриппа и ОРВИ. В основном от жителей из Москвы, Ленинградской области, Краснодарского края, Астраханской и Оренбургской областей. Россиян интересовали вопросы прививок, вакцин, профилактики вирусов, а также ограничительных мер в образовательных учреждениях.