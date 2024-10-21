Объем госзакупок iPhone в России вырос в четыре раза. Больше всех закупила компания из Петербурга

Объем госзакупок iPhone в России в 2024 году вырос в четыре раза. Об этом 21 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на данные от представителя площадки торгов «Тендерплан».

Так, за за девять месяцев 2024 года на смартфоны компании Apple потратили 6,8 миллиона рублей, когда за аналогичный период предыдущего года их закупили на 1,6 миллиона рублей. По информации «Тендерплана», больше всех на айфоны потратила петербургская компания «Теплоэнерго» — более 3 миллионов рублей. Среди прочих закупщиков числятся Государственный Кремлевский дворец, «Аэроэкспресс» и телекомпания «Югра». Итоговая сумма по заключенным контрактам за это время — 6 879 899 рублей (в 2023-м — 1 642 166 рублей).

«Фонтанка» обратилась в «Теплоэнерго» за комментариями.

Лидером по госзакупкам в этом году при этом оказались все же смартфоны Samsung, которых закупили на 41 миллион рублей.

Весной 2023 года стало известно, что сотрудники администрации президента (АП) России должны были отказаться от смартфонов iPhone к апрелю из-за соображений безопасности.

После этого сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур с 17 июля запретили использовать смартфоны Apple в служебных целях. «Ведомости» тогда сообщали, что такие ограничения скоро могут появиться в других ведомствах, а также в регионах. ФСБ совместно с ФСО летом 2023-го даже заявляли о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных девайсах Apple.