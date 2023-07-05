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    «Ведомости»: cотрудникам российского министерства запретят использовать iPhone

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    10 комментариев

    С 17 июля сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур запретят использовать смартфоны Apple в служебных целях. Об этом в среду, 5 июля, сообщает газета «Ведомости», передает РБК.

    Соответствующее письмо о запрете распространили среди чиновников в министерстве. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» такую информацию. В ведомстве запрет связали с информацией ФСБ и ФСО о том, что американские спецслужбы используют устройства Apple для слежки.

    Один из источников газеты рассказал, что такие ограничения скоро могут появиться в других ведомствах, а также в регионах.

    Весной стало известно, что сотрудники администрации президента (АП) России должны были отказаться от смартфонов iPhone к апрелю из-за соображений безопасности.

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    Комментарии 10

    Гость05 Июл 2023 в 09:30
    А как же Дима без Афона?
    +2−0
    triton197705 Июл 2023 в 09:29
    Ну в США давно имеется "черный список" компаний - наших например типа Касперского или китайских, в том числе и производителей, что "настоятельно рекомендуют" не использовать на работе, и всячески препятствуют им для проникновения во внутренний ПО- и "мобильный" рынок.
    +3−0
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