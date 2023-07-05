«Ведомости»: cотрудникам российского министерства запретят использовать iPhone

С 17 июля сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур запретят использовать смартфоны Apple в служебных целях. Об этом в среду, 5 июля, сообщает газета «Ведомости», передает РБК.



Соответствующее письмо о запрете распространили среди чиновников в министерстве. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» такую информацию. В ведомстве запрет связали с информацией ФСБ и ФСО о том, что американские спецслужбы используют устройства Apple для слежки.

Один из источников газеты рассказал, что такие ограничения скоро могут появиться в других ведомствах, а также в регионах.

