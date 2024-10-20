Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока уйдет на СВО

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев (занимал пост с 2008 по 2017 год) подписал контракт с Министерством обороны и примет участие в СВО. Об этом 20 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в окружении экс-чиновника.

Адвокат Пушкарева Руслан Омельченко также подтвердил изданию, что его доверитель подписал контракт с Минобороны РФ. Комментировать это более подробно он отказался.

Как пишет Vladivostok1, уголовное преследование Игоря Пушкарева началось 1 июня 2016 года. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, коммерческом подкупе и получении взятки от брата. Позже суд признал его виновным в ограничении доступа частных перевозчиков к контрактам на автобусные маршруты. В результате Игорь Пушкарев получил 15 лет лишения свободы, к которым был добавлен еще 3-месячный срок. На сегодняшний день он отбыл более 7 лет наказания.

В январе стало известно, что на СВО ушел бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк (2019–2021 годы), осужденный на 12 лет за взятки.