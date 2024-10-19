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Происшествия Число погибших при обрушении дома в Кирсанове выросло до четырех

Число погибших при обрушении дома в Кирсанове выросло до четырех

1 094
1 комментарий

Тело четвертого погибшего обнаружено под завалами обрушившегося дома в Кирсанове Тамбовской области, 19 октября сообщает МЧС в официальном телеграм-канале.

Прямо сейчас спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают то, что осталось от подъезда пятиэтажки, уже разобрали половину разрушенных конструкций.

Пятиэтажный жилой дом в Кирсанове частично обрушился утром в субботу. После утечки бытового газа начался пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадали 5 человек, четверо погибли. Еще 60 жильцов разместили в ПВР.

По факту взрыва газа и частичного обрушения здания в СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Губернатор области объявил в городе режим ЧС для «оказания людям помощи».

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Кирсанов Пожар Обрушение дома Тамбовская область ЧС
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Комментарии
1
VladimirPu
22 минуты
Какой такой взрыв, вы чего? Хлопочек же!
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