В Кирсанове Тамбовской области объявлен режим ЧС после обрушения дома

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров 19 октября прибыл в Кирсанов, где утром после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, и поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.
По словам Егорова, режим ЧС необходим для «оказания людям помощи».
«Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился», — сообщает губернатор. В связи с этим из Москвы заказали спецтехнику для диагностики дома, которая поможет определить, возможно ли его восстановление.
До окончания диагностики жителям ограничили доступ в квартиры. Дом круглосуточно будет находиться в оцеплении полиции, чтобы сохранить имущество от мародеров. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
Все жители дома размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. По последним данным, в результате ЧП пострадали 5 человек, из них 3 — погибли.
Напомним, в Кирсанове произошло частичное обрушение пятиэтажного дома после утечки и взрыва бытового газа.
Обновлено: по данным правительства Тамбовской области, количество пострадавших в результате ЧП увеличилось до девяти человек, восемь находятся в больнице.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.