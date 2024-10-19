В Кирсанове Тамбовской области объявлен режим ЧС после обрушения дома

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров 19 октября прибыл в Кирсанов, где утром после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, и поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

«Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился», — сообщает губернатор. В связи с этим из Москвы заказали спецтехнику для диагностики дома, которая поможет определить, возможно ли его восстановление.

До окончания диагностики жителям ограничили доступ в квартиры. Дом круглосуточно будет находиться в оцеплении полиции, чтобы сохранить имущество от мародеров. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

Все жители дома размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. По последним данным, в результате ЧП пострадали 5 человек, из них 3 — погибли.