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Происшествия В Кирсанове Тамбовской области объявлен режим ЧС после обрушения дома

В Кирсанове Тамбовской области объявлен режим ЧС после обрушения дома

778
1 комментарий

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров 19 октября прибыл в Кирсанов, где утром после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, и поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

По словам Егорова, режим ЧС необходим для «оказания людям помощи».

«Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился», — сообщает губернатор. В связи с этим из Москвы заказали спецтехнику для диагностики дома, которая поможет определить, возможно ли его восстановление.

До окончания диагностики жителям ограничили доступ в квартиры. Дом круглосуточно будет находиться в оцеплении полиции, чтобы сохранить имущество от мародеров. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

Все жители дома размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. По последним данным, в результате ЧП пострадали 5 человек, из них 3 — погибли.

Напомним, в Кирсанове произошло частичное обрушение пятиэтажного дома после утечки и взрыва бытового газа.

Обновлено: по данным правительства Тамбовской области, количество пострадавших в результате ЧП увеличилось до девяти человек, восемь находятся в больнице.

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ПО ТЕМЕ
Максим егоров Губернатор Режим ЧС Кирсанов Тамбовская область Обрушение дома Взрыв газа
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
34 минуты
рушится страна что делать.
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