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Город Общество Происшествия Петербуржцы в блэкауте не растерялись и показали, как готовят по-походному

Петербуржцы в блэкауте не растерялись и показали, как готовят по-походному

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28 комментариев

Петербуржцы, попавшие утром 19 октября в зону блэкаута в Приморском районе, придумали, как сварить кофе и приготовить еду даже в отсутствие электричества. Техническими приемами поделились пользователи «ВКонтакте» в паблике «Юбилейный квартал и Шуваловский».

«Соседи, предлагаю делиться лайфхаками. У нас так», — написала пользователь Анна Баженова. Она поставила сковороду на сооружение из металлических стопок и свечей в роли нагревающего элемента посередине.

Другая жительница примостила кофейник на походную газовую горелку. Пользователь Ирина Некрасова показала конструкцию из двух кастрюль и решетки духового шкафа. Нижнюю кастрюлю петербурженка использовала как емкость для свечей.

«Ë-моë! Вы чертов гений! Пошла варить кофе!» — восхитилась пользователь Екатерина Кузьмина опытом Анны и показала свою конструкцию — со свечами, металлическими мисками, банкой и плоским кругом с крупной перфорацией.

Так же на свечке, только в специальной подставке, жительница Катерина Вьюкова сумела подогреть воду для чая.

В числе везунчиков оказались те, у кого дома нашлась газовая походная плита, как у пользователя Алексея Мартьянова. «Завтрак туриста», — прокомментировал он свое решение проблемы.

Около 7 утра на севере города прозвучал грохот, сопровождавшийся вспышкой. После этого почти 300 домов в Приморском и Выборгском районах оказались обесточены, некоторые остались без отопления и воды. Блэкаут «Россети Ленэнерго» объяснили технологическим нарушением на оборудовании. Власти города обозначили планируемое время завершения восстановительных работ — 17:00. Этим же утром в городе был сбит беспилотник.

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Блэкаут Петербург Отключение света Авария Восстановление электроснабжения Беспилотник Россети Ленэнерго
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Комментарии
28
Snow*
1 час
возможно чиновники ищут нестандартные способы повышения рождаемости.
Snow*
1 час
таки пока это воспринимается как веселое приключение. Возможно скоро начнутся конкурсы на лучшую конструкцию печи-буржуйки. ..
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