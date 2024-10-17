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Город Подогрев бассейна, зажировка и зимние апартаменты. В Ленинградском зоопарке готовятся к холодам

Подогрев бассейна, зажировка и зимние апартаменты. В Ленинградском зоопарке готовятся к холодам

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Обитатели Ленинградского зоопарка уже вовсю готовятся к зиме. Кто-то откладывает запасы внутрь, кому-то утепляют жилище, а кто-то уже плавает в бассейне с подогревом. Одним словом — к холодам подготовка происходит активная и приятная. В пресс-службе зоопарка 17 октября «Фонтанке» рассказали подробности этого процесса.

Сейчас у манулов заканчивается зажировка. Пока хищники все еще много едят, но основной период по набору веса уже завершен. Животные заметно округлились, а окрас шуб поменялся на зимний. Манулы и другие охотники остаются на зиму в своих вольерах, а в их домиках подстилки меняются на более теплые. Однако сами манулы не торопятся прятаться от холодов. Сейчас они практически не заходят в закрытые пространства, им комфортно находиться в прохладе.

У тигра Зевса и пумы Бонифация в вольерах уже включены обогревающие лампы. А вот у белой медведицы Хаарчааны еще работает бассейн. Так будет до минусовых температур, затем воду спустят. С одной из сторон у бассейна делают обогрев стекол, так как из-за холодов они часто запотевают и Хаарчаану просто становится не видно.

Капибары уже переехали в свою зимнюю квартиру. Прямо внутри жилья у них есть бассейн с подогревом, площадь которого в этом году значительно увеличили. Помимо этого, капибарам поставили спилы деревьев.

Птицам, переехавшим в помещения для зимовки, установили большое количество присад. Это насесты, заменяющие пернатым ветки деревьев. Во время холодов птицы Ленинградского зоопарка находятся все вместе в одном пространстве. Для того чтобы у каждой птички была своя жердочка, решено было установить эти самые присады.

Жираф Соня осенью начинает есть большое количество овощей. Их и сено добавляют в рацион к траве для того, чтобы животное легче пережило зимние месяцы. Соня уже перестала выходить на променады и переехала в утепленный вольер.

Белкам с наступлением холодов пищу сделали более питательной. Еще зверюшкам выдали шерсть альпаки и сено для того, чтобы они сами обустроили себе норки. Зайцы в зоопарке тоже готовятся к зиме, сейчас у них идет смена шубы. Пока холода готов встретить только один ушастый, остальные – в процессе линьки.

Вечерами в Ленинградском зоопарке достаточно светло и красиво — у многих животных работают ультрафиолетовые лампы, которые продлевают им световой день. Поэтому, собравшись познакомиться с обитателями зоопарка в темное время суток, вы обязательно увидите всех, кого хотели.

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