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    Любят ли тигры зиму? Посмотрите, как полосатый житель Петербурга играет в снегу

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    Ленинградский зоопарк показал новые фото тигренка по имени Зевс. Судя по ним, петербургская зима пришлась юному «громовержцу» по нраву.

    Фото опубликовали в соцсетях зоопарка 23 декабря. На них тигр играет с чем-то, что после его зубов и когтей отдаленно напоминает мячик.

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    «Зимой тигрёнок остаётся таким же активным и резвым, как и летом. Только в качестве игрушек и развлечений в холодный сезон добавляется снег: ведь в нём можно целиком изваляться и даже попробовать снежинки на вкус», — сообщили в зоопарке.

    Зевсу около полутора лет. Свой первый день рождения он отметил в июле. Тигренка привезли из города-побратима Мариуполя. Во время рабочей поездки в Донбасс губернатор Александр Беглов проверял ход восстановительных работ, и как раз в это время в Мариупольском зоопарке родились тигрята Зевс и Опелька. Петербургские ветеринары оказали коллегам помощь, и в благодарность те подарили малышей городу-побратиму. Зевса весной перевезли в Ленинградский зоопарк, а Опельку — в реабилитационный центр в Ленинградской области.

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