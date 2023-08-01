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    Зевс получил кучу игрушек. Он ещё маленький, хотя и выглядит устрашающе

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    2 комментария

    Тигрёнок Зевс получил подарки ко дню рождения, купленные на деньги петербуржцев. Об этом 1 августа сообщает Ленинградский зоопарк.

    «22 июля ему исполнился годик, и работники торжественно вручили имениннику часть ваших подарков. Когтистые лапы и острые зубы очень быстро выводят предметы из строя, но благодаря вам энергичный питомец обеспечен игрушками на несколько месяцев вперед», — рассказывают в зоопарке.

    Сбор позволил приобрести для тигра мячи, бочки, дорожные конусы, большую емкость для воды, в августе придут специальные игрушки для крупных животных: мячи-многогранники, пластиковые яйца и т. д.

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    Комментарии 2

    Гость01 Авг 2023 в 15:03
    Хороший киса.
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