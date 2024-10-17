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Город Московское шоссе в Пушкине отказались признать памятником. Там будут строить путепровод

Московское шоссе в Пушкине отказались признать памятником. Там будут строить путепровод

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КГИОП подготовил распоряжение, согласно которому историческая трасса Московской дороги в Пушкине не будет включена в реестр объектов культурного наследия. Она попадает под стройку известного Тярлевского путепровода.

Проект документа опубликован 17 октября. Одновременно дорогу исключают из реестра вновь выявленных ОКН, находящиеся в котором объекты ожидают окончательного решения по своей ценности и — соответственно — защищенности.

«Фонтанка» рассказывала, что ранее государственная историко-культурная экспертиза не нашла оснований считать историческую трассу Московской дороги памятником, хотя о ней известно с 18-го века. Речь идет об участке Московского шоссе от путей Октябрьской железной дороги Витебского направления до Московских ворот на перекрестке с Софийским бульваром. Именно здесь должно развернуться строительство так называемого Тярлевского путепровода через железнодорожные пути, против которого еще 10 лет назад протестовали местные жители. Подробнее о том, для чего он нужен и какие к нему вопросы, — читайте на «Фонтанке».

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