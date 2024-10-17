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Происшествия Суд арестовал удравшего от ДПС жителя Верхних Осельков, которого отбивали целым табором

Суд арестовал удравшего от ДПС жителя Верхних Осельков, которого отбивали целым табором

Скоро он вновь окажется на свободе

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4 комментария

Всеволожский городской суд назначил трое суток административного ареста 19-летнему водителю «Жигулей», скрывшемуся от инспекторов ДПС в деревне Верхние Осельки. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Накануне мужчина, уходивший от погони, был задержан, а затем помещен в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. С учетом этого нарушитель должен выйти на свободу уже в субботу.

Как уточнили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Ленобласти, Всеволожский горсуд признал 19-летнего Рустама виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП) и назначил 3 суток административного ареста.

На днях толпа представителей кочевого народа из Верхних Осельков устроила потасовку с сотрудниками полиции, которые пытались задержать молодого человека. История обернулась уголовным делом о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ). Сегодня в деревню нагрянули силовики, в результате рейда в отдел полиции увезли более сорока мужчин. Лишились в поселении не только мужчин, но и автомобилей — у тринадцати машин, в том числе баронского JAC, выявили признаки лукавства с номерами.

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Административный арест Задержание Табор
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Комментарии
4
prosto korsak
1 час
Какого "баронского JAC"? С баронскими гербами на дверях, штоле?
Слава России!
1 час
гора родила мышь
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