Суд арестовал удравшего от ДПС жителя Верхних Осельков, которого отбивали целым табором

Всеволожский городской суд назначил трое суток административного ареста 19-летнему водителю «Жигулей», скрывшемуся от инспекторов ДПС в деревне Верхние Осельки. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Накануне мужчина, уходивший от погони, был задержан, а затем помещен в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. С учетом этого нарушитель должен выйти на свободу уже в субботу.

Как уточнили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Ленобласти, Всеволожский горсуд признал 19-летнего Рустама виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП) и назначил 3 суток административного ареста.

На днях толпа представителей кочевого народа из Верхних Осельков устроила потасовку с сотрудниками полиции, которые пытались задержать молодого человека. История обернулась уголовным делом о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ). Сегодня в деревню нагрянули силовики, в результате рейда в отдел полиции увезли более сорока мужчин. Лишились в поселении не только мужчин, но и автомобилей — у тринадцати машин, в том числе баронского JAC, выявили признаки лукавства с номерами.