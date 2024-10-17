Экс-глава Федерации мотоспорта в Петербурге все-таки получил срок за развращение подростков, но условный

Калининский районный суд 17 октября огласил приговор в отношении бывшего председателя Федерации мотоспорта в Петербурге Максима Бубликова. Байкер признан виновным в совершении развратных действий в отношении мальчиков-подростков. Год назад за эти же два эпизода он был приговорен к обязательным работам, однако горсуд отменил приговор из-за неверной квалификации и отправил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в четверг Калининский суд назначил Бубликову наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на протяжении 10 лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ реальный срок заменен на условный. Также суд постановил взыскать с Бубликова 650 и 800 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Максима Бубликова задержали летом 2022 года. Изначально ему вменяли насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летнего подростка. Сообщалось, что мужчина якобы принудил юношу к взрослым играм. Однако в дальнейшем деяния байкера были переквалифицированы на развратные действия, а в деле появился еще один потерпевший. Спустя примерно год после задержания районный суд приговорил Бубликова к 300 часам обязательных работ, но в горсуде этот приговор не устоял.