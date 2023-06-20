Экс-председатель Федерации мотоспорта в Петербурге приговорен по педофильской статье, но свое он уже отсидел

Суд в Петербурге приговорил к обязательным работам 55-летнего мотоциклиста по двум эпизодам разврата с мальчиками. Он почти год провел в СИЗО, поэтому может быть свободен.



Приговор Максиму Бубликову в виде 300 часов обязательных работ «Фонтанке» подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 20 июня. Бубликов приговорен по 135-й статье УК РФ. Речь идет о развратных действиях с двумя мальчиками младше 16 лет, но без насилия со стороны осужденного.

Наказание считается отбытым, так как Бубликов с конца июля прошлого года находился в изоляторе. Арестовывали его с квалификацией о мужеложстве с применением насилия, чего подсудимый не подтверждал. В качестве компенсации морального вреда Бубликов должен потерпевшим по 500 и 200 тысяч.