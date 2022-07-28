    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонПолиция ищет опасного беглецаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Председателя федерации мотоспорта арестовали в Петербурге по «педофильской» статье

    718
    2 комментария

    Суд в Петербурге до конца сентября отправил в следственный изолятор председателя петербургской федерации мотоспорта. Его обвиняют в насилии над подростком, он не подтверждает.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 28 июля, Максим Бубликов арестован до 25 сентября. Следствие обвиняет его в сексуальном насилии над подростком. Накануне новость о задержании Бубликова стала инфоповодом федерального масштаба. Сообщалось, что задержанный полностью изобличён и даёт признательные показания. Однако нашему изданию известно, что Бубликов вину не признавал, в том числе в суде.

    Его защита и сам обвиняемый возражали против ареста.

    Мотоциклисту вменяют принудительное свидание с 15-летним в квартире собственного дома на Кондратьевском проспекте.

    54-летний Бубликов занимает должность председателя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга, является представителем Петербурга в Федерации России и членом правления подразделения по Ленинградской области. Петербуржец активно участвует в мотосоревнованиях и занимает призовые места.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close