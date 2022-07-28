Председателя федерации мотоспорта арестовали в Петербурге по «педофильской» статье

Суд в Петербурге до конца сентября отправил в следственный изолятор председателя петербургской федерации мотоспорта. Его обвиняют в насилии над подростком, он не подтверждает.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 28 июля, Максим Бубликов арестован до 25 сентября. Следствие обвиняет его в сексуальном насилии над подростком. Накануне новость о задержании Бубликова стала инфоповодом федерального масштаба. Сообщалось, что задержанный полностью изобличён и даёт признательные показания. Однако нашему изданию известно, что Бубликов вину не признавал, в том числе в суде.
Его защита и сам обвиняемый возражали против ареста.
Мотоциклисту вменяют принудительное свидание с 15-летним в квартире собственного дома на Кондратьевском проспекте.
54-летний Бубликов занимает должность председателя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга, является представителем Петербурга в Федерации России и членом правления подразделения по Ленинградской области. Петербуржец активно участвует в мотосоревнованиях и занимает призовые места.