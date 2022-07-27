Председатель Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержан по секс-статье

54-летний председатель правления петербургской федерации не разминулся с оперативниками уголовного розыска на проспекте Косыгина накануне вечером. Следователь из Калининского района города ждал его с уголовным делом по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК).

Дело о педофилии возбуждено в отношении руководителя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга. Мужчина объясняет следователям связь с 15-летней. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июля.

Мужчине вменяют принудительное свидание с 15-летней в квартире собственного дома на Кондратьевском проспекте. Согласно материалам, девушку против воли склонили к интиму в мае. По предварительной информации, подозреваемый эту связь не отрицает и уже даёт показания. Он задержан на двое суток.



Мужчина не только занимает должность председателя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга, но и является представителем Петербурга в Федерации России и членом правления подразделения по Ленинградской области. В последнем, как сказали «Фонтанке», он скорее числится, поскольку курирует мотокросс, которым подразделение не занимается. Судя по сайтам МФР, 54-летний петербуржец активно участвует в мотосоревнованиях и занимает призовые места.

