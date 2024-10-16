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Общество Происшествия Задержан один из участников стычки табора с сотрудниками ДПС в Ленобласти

Задержан один из участников стычки табора с сотрудниками ДПС в Ленобласти

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12 комментариев

Следователи задержали 28-летнего жителя деревни Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленобласти, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает 16 октября областной СК. На днях во время рейда там местные буквально отбили нарушителя у инспекторов ДПС.

На данный момент мужчина допрашивается. Проводятся и другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала «Фонтанка», в понедельник вечером наряд ГАИ остановил автомобиль, который внезапно дал по газам, как только инспектор подошел к водителю. Началась погоня. Спустя пару минут «Лада» остановилась возле одного из частных домов на улице Космонавтов, а ее водитель скрылся в толпе людей, что находились во дворе. Отдавать нарушителя в руки полиции местные не захотели: хватали за форму и вели себя агрессивно.

СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношения представителя власти (318 УК РФ).

В Верхних Осельках живут представители кочевого народа, к которым уже приходили из уголовного розыска в рамках профилактического рейда после выявленных «фактов национального промысла». В отдел тогда уехали 16 мужчин.

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Комментарии
12
VKuser1708951
2 часа
Кочевой народ? Ну, пусть тогда кочуют отсюда подальше!
Snow*
1 час
на днях отбили... а инспектора ДПС что, без табельного и рации гуляли?
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