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Город Баста, Гуф и ANNA ASTI, но только не хоккей. На «СКА-Арену» возвращается жизнь после пожара

Баста, Гуф и ANNA ASTI, но только не хоккей. На «СКА-Арену» возвращается жизнь после пожара

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4 комментария

Афиша «СКА Арены», которая пустовала с  марта, стала заполняться событиями, обратил внимание корреспондент «Фонтанки» 16 октября. Ближайшее мероприятие пройдет 7  февраля. Это будет Big Love Show 2025 — концерт в  честь 25-летия Love Radio.

Зрителям обещают «шоу мирового уровня с продуманными до мелочей постановками, захватывающими хореографиями и незабываемыми выступлениями звезд».

1 марта должен пройти концерт группы «Звери», 5 апреля — совместное выступление Басты и Гуфа к 15-летию совместного альбома, а 1 июня ANNA ASTI представит новое шоу «Царица».

Напомним, что на «СКА Арене» не проводилось больших мероприятий с 25 марта, когда хоккейный клуб СКА провел там последний на сегодняшний день матч.

В ночь с 8 на 9 июня на «СКА Арене» произошло возгорание. «Повредило незначительную часть теплоизоляционного покрытия ледовой арены, часть трибуны и хоккейный борт (частично). Пожар тушили около 30 минут, а оценки ущерба пока идут», — заявили тогда в пресс-службе стадиона.

В июле СКА заявил, что проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце, так как в «СКА Арене» «на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время».

Строительство «СКА Арены» началось в 2020 году в связи с планами принять чемпионат мира в 2023 году.

В апреле 2022 года Международная федерация хоккея объявила о переносе турнира из России. Арена рассчитана на 21,5 тысячи зрителей на хоккейных матчах и до 23 тысяч на концертных мероприятиях.

Первый матч на новом объекте провели в ноябре 2023 года. Итоговая стоимость стадиона составила 60 миллиардов рублей.

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Комментарии
4
-4*
32 минуты
Big Love Show 2025 в честь нелюбви граждан к беглову?
McGillavry
31 минута
А разве слово «хореография» может использоваться во множественном числе? Например, мы не можем сказать «строение с разными архитектурами»...
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