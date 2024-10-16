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Город ЗакС Петербурга поддержал осеннюю корректировку бюджета в первом чтении

ЗакС Петербурга поддержал осеннюю корректировку бюджета в первом чтении

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Бюджет Петербурга останется дефицитным. Доходы города после утверждения корректировки составят 1,233 трлн рублей, расходы — 1,392 трлн рублей.

«Необходимость корректировки вызвана уточнением прогноза поступлений доходов городского бюджета и возникновением потребностей в выделении в этом году дополнительного финансирования по ряду приоритетных направлений», — презентовал законопроект вице-губернатор Алексей Корабельников.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду!» Марина Шишкина поинтересовалась причинами изъятия 5,5 млрд из программы развития транспортной системы. Вице-губернатор пояснил, что «изъятие носит сугубо технический характер». «Эти деньги связаны со строительством метрополитена. Те деньги, которые в прошлом году были проавансированы, соответственно, мы в этом году не видим необходимости передачи в конце года этих средств в „Метрострой Северной Столицы“. Изъятие этих средств никаким образом не повлияет на темпы строительства метрополитена», — добавил Корабельников.

Коммунист Ирина Иванова заметила, что «больше половины средств идет от размещения временно свободных средств» и эта сумма увеличилась по сравнению с принятым изначально бюджетом в 5 раз. Депутат поинтересовалась, как эти средства образовались, о какой сумме речь и по какой процентной ставке они размещены.

Вице-губернатор пояснил, что свободные средства формируются по двум основаниям: по тем остаткам, которые сформировались на начало года, и временным остаткам, которые формируются в течение года за счет того, что в начале года доходы поступают большими темпами по сравнению с расходами. Чиновник добавил, что «это хорошая прибавка к бюджету» и в 2023 году она составила 40 млрд рублей.

Также в ходе обсуждения депутаты подняли вопрос с проблемой зарплат водителям городских перевозчиков, эту проблему уже поднимали на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета. Спикер Заксобрания Александр Бельский поручил создать рабочую группу, которая проработает вопрос.

Глава парламентского комитета по соцполитике Александр Ржаненков («Единая Россия») обратил внимание Смольного, что в городе растет число пожилых людей, и соответственно — потребность в стационарах. Вице-губернатор ответил, что город готов рассмотреть возможность увеличения расходов на этот сектор в 2025 году.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский* раскритиковал ситуацию с Резервным фондом. Депутат заметил, что два года подряд фонд составляет по 50 млрд рублей, но около 15 млрд ежегодно оставались, и предложил направить средства на покупку жилья для «очередников» без льгот, либо на приобретение микроавтобусов для многодетных семей с пятью, а не с семью детьми.

Ранее стало известно, что в бюджет дополнительно заложат 4 млрд рублей на выплаты петербуржцам-контрактникам, отправляющимся на СВО.

«Фонтанка» подробно» рассказывала, как в результате корректировки должны измениться расходы на метро, закупку городом недвижимости, промышленную политику, городские социальные стройки — школы, детсады — и прочее.

* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

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