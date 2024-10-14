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Город «Автобусы есть, но стоят в парках». В Петербурге не стали дополнительно повышать зарплаты водителям общественного транспорта

«Автобусы есть, но стоят в парках». В Петербурге не стали дополнительно повышать зарплаты водителям общественного транспорта

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13 комментариев

Дефицит водителей у городских перевозчиков сейчас составляет 25%. Дополнительная индексация зарплат до конца года не планируется.

Вопрос обсуждался 14 октября в бюджетно-финансовом комитете (БФК) ЗакСа при рассмотрении корректировки текущего бюджета, цифру назвал депутат Алексей Цивилев. Он напомнил, что поднимал этот вопрос ранее. «Когда нам говорят, что автобусов нет на том или ином маршруте, мы понимаем, что автобусы есть, но они стоят в парках», — отметил он.

Государственные и коммерческие перевозчики неоднократно констатировали, что не выдерживают зарплатную конкуренцию с бизнесом и испытывают острый дефицит кадров. В 2024 году предлагалось при корректировке бюджета увеличить субсидию на 2,2 млрд рублей.

Комфин сообщил, что регламентная индексация зарплат и так заложена в изначальный проект бюджета, новая в 2024-м не планируется. В следующем году ожидается рост на 10%.

При этом в ближайшее время в ЗакСе должны обсудить возможные способы индексации зарплат по контрактам коммерческих перевозчиков.

Также в БФК прозвучало, что дополнительные расходы бюджета из-за заморозки тарифов на транспорт в Петербурге превысят 2  млрд рублей. Напомним, с начала года Смольный решил не поднимать цены на проезд.

Кроме того, из-заморозки тарифов на тепло увеличиваются компенсации теплоснабжающим организациям.

Общий рост расходов в 2024 году из-за отказа от индексации различных тарифов — 4,4 млрд.

Ранее стало известно, что при корректировке бюджета 2024 года планируется увеличить доходы и расходы на 54,6 млрд рублей. Увеличение доходов обеспечено в основном опережающим ростом собранного НДФЛ и налога на совокупный доход, а также размещением средств. Дополнительные средства направят в основном на социальные нужды, в том числе — на поддержку семей участников СВО. Подробнее о корректировке — читайте здесь .

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Комментарии
13
VVM1962
1 час
решение очень простое, лишить персонального транспорта чиновников всех уровней. Быстренько найдут денежные средства на з/п водителям.
VKuser15335355
1 час
Правильно мы лучше наймём ценных иностранных специалистов. Пусть в Мойку ныряют или на тротуарах людей давят ,нам всё равно. Просто бизнес...
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