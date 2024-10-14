«Автобусы есть, но стоят в парках». В Петербурге не стали дополнительно повышать зарплаты водителям общественного транспорта

Вопрос обсуждался 14 октября в бюджетно-финансовом комитете (БФК) ЗакСа при рассмотрении корректировки текущего бюджета, цифру назвал депутат Алексей Цивилев. Он напомнил, что поднимал этот вопрос ранее. «Когда нам говорят, что автобусов нет на том или ином маршруте, мы понимаем, что автобусы есть, но они стоят в парках», — отметил он.

Государственные и коммерческие перевозчики неоднократно констатировали, что не выдерживают зарплатную конкуренцию с бизнесом и испытывают острый дефицит кадров. В 2024 году предлагалось при корректировке бюджета увеличить субсидию на 2,2 млрд рублей.

Комфин сообщил, что регламентная индексация зарплат и так заложена в изначальный проект бюджета, новая в 2024-м не планируется. В следующем году ожидается рост на 10%.

При этом в ближайшее время в ЗакСе должны обсудить возможные способы индексации зарплат по контрактам коммерческих перевозчиков.

Также в БФК прозвучало, что дополнительные расходы бюджета из-за заморозки тарифов на транспорт в Петербурге превысят 2 млрд рублей. Напомним, с начала года Смольный решил не поднимать цены на проезд.

Ранее стало известно, что при корректировке бюджета 2024 года планируется увеличить доходы и расходы на 54,6 млрд рублей. Увеличение доходов обеспечено в основном опережающим ростом собранного НДФЛ и налога на совокупный доход, а также размещением средств. Дополнительные средства направят в основном на социальные нужды, в том числе — на поддержку семей участников СВО. Подробнее о корректировке — читайте здесь .