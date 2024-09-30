Водителям общественного транспорта в Петербурге поднимут зарплаты на 10%

В проекте бюджета Петербурга на 2025 год учтено повышение зарплат для водителей общественного транспорта на 10%. В году текущем перевозчики денег не дождались.



Как рассказал 30 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников, 10-процентная индексация учтена при расчете субсидий, которые бюджет выплатит транспортным предприятиям.

При этом, с середины года «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» перейдут на новые контракты с городом и, как считает финансовый блок, получат большую гибкость при определении своих расходов.

Напомним, государственные и коммерческие перевозчики неоднократно констатировали, что не выдерживают зарплатную конкуренцию с бизнесом и испытывают острый дефицит кадров. В 2024 году они рассчитывали при корректировке бюджета увеличить субсидию на 2,2 млрд рублей, чтобы индексировать зарплаты. Но в проекте корректировки этой добавки не просматривается.