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Город Водителям общественного транспорта в Петербурге поднимут зарплаты на 10%

Водителям общественного транспорта в Петербурге поднимут зарплаты на 10%

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4 комментария

В проекте бюджета Петербурга на 2025 год учтено повышение зарплат для водителей общественного транспорта на 10%. В году текущем перевозчики денег не дождались.

Как рассказал 30 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников, 10-процентная индексация учтена при расчете субсидий, которые бюджет выплатит транспортным предприятиям.

При этом, с середины года «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» перейдут на новые контракты с городом и, как считает финансовый блок, получат большую гибкость при определении своих расходов.

Напомним, государственные и коммерческие перевозчики неоднократно констатировали, что не выдерживают зарплатную конкуренцию с бизнесом и испытывают острый дефицит кадров. В 2024 году они рассчитывали при корректировке бюджета увеличить субсидию на 2,2 млрд рублей, чтобы индексировать зарплаты. Но в проекте корректировки этой добавки не просматривается.

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Комментарии
4
mary@
6 минут
Повышение зарплаты на 10% за 2 года это есть тот рост зарплат о котором нам рассказывали? А подорожало все тоже на 10%?
260786601
8 минут
Это тем что с мостов прыгают на автобусах?
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