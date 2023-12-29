В Петербурге окончательно установили цены на проезд в 2024 году

В еще одном распоряжении указана стоимость разовой поездки в метро — 70 рублей. Как и предполагалось, все цены в 2024 году остаются такими же, как в 2023-м. Ранее об этом сообщили в Смольном. «Фонтанка» рассказывала , с чем это может быть связано и к каким дополнительным издержкам бюджета должно привести.

Отдельную интригу собой представляли цены на проезд по Единой карте петербуржца и карте «Мир», так как они зависят не только от воли Смольного, но и от того, предоставит ли дополнительную скидку Национальная система платежных карт. В итоге правительство установило стоимость проезд по ЕКП в метро в 47 рублей (по «Подорожнику» — 49 рублей), НСПК ничего к этому не добавляет. В наземном транспорте тариф по ЕКП от Смольного — 44 рубля (как и по «Подорожнику»), но НСПК вводит и свою акцию, так что на самом деле цена проезда составит 40 или 42 рубля в зависимости от формы оплаты. По карте «Мир» в наземном транспорте стоимость — 44 рубля, НСПК ничего не добавляет.

