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    В Петербурге окончательно установили цены на проезд в 2024 году

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил тарифы на проезд в 2024 году. Полный список — в опубликованном 29 декабря распоряжении.

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    В еще одном распоряжении указана стоимость разовой поездки в метро — 70 рублей. Как и предполагалось, все цены в 2024 году остаются такими же, как в 2023-м. Ранее об этом сообщили в Смольном. «Фонтанка» рассказывала, с чем это может быть связано и к каким дополнительным издержкам бюджета должно привести.

    Отдельную интригу собой представляли цены на проезд по Единой карте петербуржца и карте «Мир», так как они зависят не только от воли Смольного, но и от того, предоставит ли дополнительную скидку Национальная система платежных карт. В итоге правительство установило стоимость проезд по ЕКП в метро в 47 рублей (по «Подорожнику» — 49 рублей), НСПК ничего к этому не добавляет. В наземном транспорте тариф по ЕКП от Смольного — 44 рубля (как и по «Подорожнику»), но НСПК вводит и свою акцию, так что на самом деле цена проезда составит 40 или 42 рубля в зависимости от формы оплаты. По карте «Мир» в наземном транспорте стоимость — 44 рубля, НСПК ничего не добавляет.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 38

    Maik529 Дек 2023 в 19:23
    Бегловщина.
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