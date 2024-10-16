У «ключевых стран» же есть. Спустя два года Чехия вернула посла в Москву и пожелала ему «больших сил в этой сложной миссии»

Новый посол Чехии Даниэль Коштовал — бывший замминистра обороны страны — приедет в Россию в начале 2025 года, заявили в чешском МИДе агентству СТК 15 октября.

Глава МИД республики объяснил возвращение посла в Москву тем, что послов в России «имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии». В их числе — Великобритания, Франция, Германия и США. Коштовалу в МИДе пожелали «больших сил в этой сложной миссии».

После начала боевых действий на Украине Чехия отозвала своего посла Витезлава Пивоньку из России. Тогда республика также заявила о приостановке работы чешских консульств в России, в том числе генконсульства в Петербурге, а также российских генконсульств в Чехии.

Сейчас глава дипведомства — временный поверенный Ян Ондржейка.