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Политика У «ключевых стран» же есть. Спустя два года Чехия вернула посла в Москву и пожелала ему «больших сил в этой сложной миссии»

У «ключевых стран» же есть. Спустя два года Чехия вернула посла в Москву и пожелала ему «больших сил в этой сложной миссии»

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Новый посол Чехии Даниэль Коштовал — бывший замминистра обороны страны — приедет в Россию в начале 2025 года, заявили в чешском МИДе агентству СТК 15 октября.

Глава МИД республики объяснил возвращение посла в Москву тем, что послов в России «имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии». В их числе — Великобритания, Франция, Германия и США. Коштовалу в МИДе пожелали «больших сил в этой сложной миссии».

После начала боевых действий на Украине Чехия отозвала своего посла Витезлава Пивоньку из России. Тогда республика также заявила о приостановке работы чешских консульств в России, в том числе генконсульства в Петербурге, а также российских генконсульств в Чехии.

Сейчас глава дипведомства — временный поверенный Ян Ондржейка.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
2 минуты
им там видней где будет путин в 25-ом... хе-хе.
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