Владельцы домов под Петергофом годами защищают их от сноса из-за соседства с фонтанами

Источник: «Яндекс.Панорамы»







В октябре стало известно, что в Ломоносовском районе Ленобласти начался новый виток борьбы за охрану фонтанной системы Петергофа. Администрация Оржицкого сельского поселения пошла в суд с исками против владельцев домов, которые находятся у реки. Таких оказалось больше 1200. «Фонтанка» узнала, как им удалось остановить снос.

Руководство Ленобласти приостановило этот процесс, однако в будущем он может возобновиться. «Фонтанка» поговорила с юристом, которая помогла отстоять дома жителям соседней деревни — которая находится к Петергофу ещё ближе.

Владельцы дома, построенного не так давно в 500 метрах от водовода петергофских фонтанов, начали строить его на свой страх и риск. Получив запрет, они оспорили его в суде. Положительное решение суда позволило легализовать постройку, но следующие инстанции вновь поставили под вопрос право на его существование.

О приостановке исков о сносе капитальных строений в Оржицком поселении администрация Ленинградской области сообщила 10 октября. Важное уточнение: решение об отсрочке принято до момента, когда будут утверждены границы охранной зоны объекта культурного наследия: документ уже на рассмотрении в Минкульте. Речь как раз о водопроводящей системе Петергофа, которая признана объектом культурного наследия федерального значения в 2001 году. Актуальный приказ Минкульта о его границах подписан в 2016 году, а охранная зона не очерчена до сих пор.

Отказы в легализации домов, их реконструкции и строительстве жители населённых пунктов вдоль рек, питающих фонтаны Петергофа, получали уже не один год. Проблема была актуальна для людей и в Оржицах, и в Низино — последнее и вовсе находится у границ Петергофа, в считаных метрах от парков и дворцов.

«Самое интересное, что дома-то все уже стояли, а легализовать их у людей не получалось из-за того, что возникла охранная зона вокруг рек без четко определенных границ. Это началось с признания реки частью памятника ЮНЕСКО», — рассказала «Фонтанке» юрист компании «Рубин» Татьяна Караванова.

Петербург был включен в список объектов ЮНЕСКО в 1990 году. В состав комплексного объекта всемирного наследия вошел и Петергоф, с реками, которые питают фонтаны.

Поскольку границы охранной зоны водопроводящей системы чётко не установлены, жителям самим приходилось доказывать через суд, что их земельный участок туда не входит и не несёт в себе ничего исторически ценного.

Доверители Татьяны Каравановой в конце 2010-х купили землю в окружении жилых домов на Чернореченской улице в Низино. Начали строить там свой дом и направили уведомление об этом в администрацию Ломоносовского района. Но не тут-то было. В ответ они получили запрет на строительство. Так выяснилось, что и дома вокруг на тот момент имели спорный статус.

«Земельный участок располагается в непосредственной близости от речки Черная, которая является частью компонента № 540-014а „Исторический центр поселка, включая Стрельнинский дворцово-парковый ансамбль“ объекта всемирного наследия ЮНЕСКО „Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников“», — сказано в письме от администрации Ломоносовского района.

Строительство дома на таком участке возможно только тогда, когда доказано, что на нём нет объектов, обладающих признаками культурного наследия, подчеркнули чиновники. Поскольку сведений об этом у правительства Ленобласти не было и историко-культурная экспертиза не была проведена, строительство назвали недопустимым.

Семья обратилась в юридическую фирму, и первым делом им помогли получить заключение от кадастровых инженеров. В нём было сказано, что участок не относится к какой-либо установленной охранной зоне. После этого собственники обратились в суд.

Ответчиком в суде выступала районная администрация, а в качестве заинтересованных лиц — Минкульт, комитет по культуре Ленобласти, Управление Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу, Невско-Ладожское бассейновое управление и комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

В суде владельцы земельного участка инициировали историко-культурную экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что на земельном участке нет каких-либо объектов археологического наследия и строительство на нём не может оказать влияния на культурно-историческую среду. Они указали конкретную линию, на расстояние от которой следует ориентироваться, — это берег Старопетергофского канала южнее Чернореченской улицы. Он входит в объект культурного наследия федерального значения «Водопроводящая система Петергофа». Расстояние от берега составило 550 метров. Управление Министерства культуры по Северо-Западу пробовало настоять на повторной экспертизе, но ему это не удалось.

Судья Ломоносовского районного суда постановила признать уведомление о запрете на строительство незаконным. Она указала на то, что участок находится в собственности истца, имеет соответствующую регистрацию в ЕГРН — и базово владелец может на нём строить. При этом районная администрация не привела доказательств того, что на участке могут быть объекты археологического наследия или он оказывает прямое влияние на такой объект. «Непосредственная близость», обозначенная в уведомлении с запретом на строительство, не была конкретизирована, что тоже повлияло на решение суда.

Имея судебную историко-культурную экспертизу на руках, собственники зарегистрировали свой дом. Вслед за ними пошли оформляться и собственники зданий вокруг, с этой же улицы.

«На основании этой экспертизы мы помогали зарегистрировать дома вдоль Чёрной речки ещё нескольким людям. Другие вставали на учёт сами, узнавая об успешном опыте из соседского чата. Сейчас весь этот пятачок оформлен должным образом», — рассказывает Татьяна Караванова.

На этом история не закончилась. Администрация Ломоносовского района подала апелляцию на решение первой инстанции и оспорила его.

Судебная коллегия в апелляционной инстанции пришла к выводу, что судья Ломоносовского райсуда должна была оценить уведомление о запрете формально: проверить сроки и порядок рассмотрения, соответствие нормативным правовым актам. Поскольку администрация Ломоносовского района направила уведомление вовремя и с подписью уполномоченного лица — оснований считать его незаконным нет, решили судьи в апелляции.

Собственники пробовали оспорить апелляционное определение в вышестоящей инстанции — кассационном суде. Но он его лишь подтвердил, постановив, что уведомление администрации было законным, поскольку у чиновников не было данных, точно ли нет археологических ценностей на участке и не влияет ли он на фонтаны Петергофа.

Так что пока решением областных властей дело лишь поставлено на паузу. Вместе с тем заключение экспертов никто не оспаривал, поэтому оно осталось «волшебной палочкой» в руках местных жителей и юристов. Проводить подобные судебные экспертизы они советуют и тем, кто оказался в похожем положении.

«Историко-культурная экспертиза участка даёт возможность защитить дома. Но, по нашему опыту, имеет смысл именно экспертиза в суде, поскольку в ситуации задействованы разные ведомства. Если провести экспертизу вне суда, другой стороне будет легко настоять на повторной, поскольку только в суде эксперт даёт подписку об ответственности за заведомо ложные сведения по ст. 307 УК РФ», — объясняет Караванова.

Её доверителям судебная экспертиза обошлась примерно в 150 тысяч рублей. Сейчас, по примерным оценкам, на это может понадобиться гораздо больше: 400-500 тысяч рублей — отмечает юрист. В сентябре резко выросла и стоимость пошлин при обращении в суд. Поэтому борьба за свои дома обойдется дорого — тем, у кого подобные деньги есть.