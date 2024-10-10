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Общество Иски о сносе тысячи с лишним домов из-за фонтанов Петергофа приостановлены

Иски о сносе тысячи с лишним домов из-за фонтанов Петергофа приостановлены

В Ленобласти приостановили иски о сносе частных домов вблизи водоподводящей системы Петергофа. Под чистку, напомним, попали около 1200 строений.

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17 комментариев

Судебные разбирательства с владельцами земельных участков, расположенных в охранной зоне водоподводящей системы Петергофа в Оржицком поселении, решено отсрочить до уточнения границ этой зоны, сообщает 10 октября администрация Ленобласти. Проект уточняющего документа сейчас находится на утверждении в Министерстве культуры РФ. Он разработан комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Ранее администрация Оржицкого сельского поселения вышла в суд с исками о сносе более 1200 домов, построенных вблизи водоподводящей системы петергофских фонтанов. По мнению чиновников, дома были построены в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения. В то же время жители утверждают, что собственность в большинстве случаев добросовестно зарегистрирована в ЕГРН по дачной амнистии без каких-либо проблем и обременений.

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Комментарии
17
Devis
1 час
Про фильтры слышали? Может на те деньги, что вы за посещение лупите с людей стОит рассмотреть этот вариант, а не дома сносить? Я так полагаю, что в снос и предоставление другого вы не хотите вписываться. Опять банкет за чужой счёт!
VKuser174198221
28 минут
Когда людям продавали (давали) участки земли- там было что-то написано о недопустимости застройки? - нет... Частки зарегистрированы как ИЖС..зарегистрированы государством...В чем проблема? Почему сносить? Вы же сами разрешили?
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