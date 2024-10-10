Иски о сносе тысячи с лишним домов из-за фонтанов Петергофа приостановлены

Судебные разбирательства с владельцами земельных участков, расположенных в охранной зоне водоподводящей системы Петергофа в Оржицком поселении, решено отсрочить до уточнения границ этой зоны, сообщает 10 октября администрация Ленобласти. Проект уточняющего документа сейчас находится на утверждении в Министерстве культуры РФ. Он разработан комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Ранее администрация Оржицкого сельского поселения вышла в суд с исками о сносе более 1200 домов, построенных вблизи водоподводящей системы петергофских фонтанов. По мнению чиновников, дома были построены в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения. В то же время жители утверждают, что собственность в большинстве случаев добросовестно зарегистрирована в ЕГРН по дачной амнистии без каких-либо проблем и обременений.