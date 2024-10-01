Больше тысячи частных домов могут попасть под снос в Ленобласти. Все дело в петергофских фонтанах

Администрация Оржицкого сельского поселения в Ленобласти вышла с исками с суд, в которых требует сноса строений в охранной зоне объекта культурного наследия «Водопроводящая система Петергофа». Параллельно правительство региона просит Минкультуры уточнить спорные границы.

Как пишет 47news, под снос попадает порядка 1 200 домов. Проблема именно в домах, в исках о них говорится как о самовольных постройках. Администрация поселения просит суд обязать собственника постройки снести, а иначе — штраф по 10 тысяч рублей ежедневно.

Как отмечает издание после бесед с местными жителями, собственность в большинстве случаев зарегистрирована в ЕГРН по дачной амнистии, «без каких-либо проблем и обременений».

Вице-губернатор по культуре Ленинградской области Владимир Цой отмечает, что проблема давняя и появилась из приказа Минкультуры. Власти региона еще четыре года назад разработали проект охранной зоны, по которому она должна была сократиться.

«С тех пор ничего не изменилось, Министерство культуры присылает различные замечания и находит причины, чтобы спускать на тормозах наш проект», — говорит Цой.

С точки зрения музея, охранную зону надо избавить от частных домов, потому что сточные воды из них влияют на качество воды в гидравлической системе фонтанов.

Как пишет правительство Ленобласти, из региона в министерство направлен «проект уточнения границ охранной зоны водоподводящей системы фонтанов Петергофа», который помимо исторической и культурной имеет «высокую социальную значимость».

Подробнее у 47news.