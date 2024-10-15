Платформа Steam удалила более 260 запрещенных материалов по требованию РКН

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam за минувшую неделю удалил 11 страниц с запрещенным контентом. Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что Steam выполнил требования РКН об удалении противоправного контента. В связи с этим из реестра исключат ссылки на 11 интернет-страниц, которые ранее были туда внесены. А в общей сложности сервис удалил по требованию Роскомнадзора уже более 260 запрещенных материалов.

Напомним, на минувшей неделе РКН внес в реестр запрещенной информации три страницы игрового сообщества Steam. Речь идет о сайте steamcommunity.com. Основания для блокировки не уточнялись. Сервис Steam разработан и поддерживается американской компанией Valve, разработчиком таких игровых серий, как серии Half-Life и Counter-Strike.

Напомним, что 8 октября РКН также заблокировал мессенджер Discord, который позволяет создавать тематические группы и обмениваться голосовыми сообщениями. Основанием стало нарушение требований законодательства и размещение в мессенджере противоправной информации, заявили в ведомстве. Позже в РКН подчеркнули, что оснований для снятия блокировки с Discord нет, и на территории России доступ к нему ограничен.