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Общество Платформа Steam удалила более 260 запрещенных материалов по требованию РКН

Платформа Steam удалила более 260 запрещенных материалов по требованию РКН

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2 комментария

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam за минувшую неделю удалил 11 страниц с запрещенным контентом. Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что Steam выполнил требования РКН об удалении противоправного контента. В связи с этим из реестра исключат ссылки на 11 интернет-страниц, которые ранее были туда внесены. А в общей сложности сервис удалил по требованию Роскомнадзора уже более 260 запрещенных материалов.

Напомним, на минувшей неделе РКН внес в реестр запрещенной информации три страницы игрового сообщества Steam. Речь идет о сайте steamcommunity.com. Основания для блокировки не уточнялись. Сервис Steam разработан и поддерживается американской компанией Valve, разработчиком таких игровых серий, как серии Half-Life и Counter-Strike.

Напомним, что 8 октября РКН также заблокировал мессенджер Discord, который позволяет создавать тематические группы и обмениваться голосовыми сообщениями. Основанием стало нарушение требований законодательства и размещение в мессенджере противоправной информации, заявили в ведомстве. Позже в РКН подчеркнули, что оснований для снятия блокировки с Discord нет, и на территории России доступ к нему ограничен.

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Комментарии
2
triton1977
54 минуты
Понятно, что антироссийских "игрушек" и без всяких Сталкеров 2 уже целый ожидаемый "вал", и лишний раз подобные запретки - особенно в нынешних условиях - вряд ли особо помешают. Мне то как раз - в отличие от "демократико-отморозков" - жаль того же Владимира Ежова, ставшего "ментальным заложником" западных "свобод" и отдавшим жизнь за конкретные интересы Пентагона...
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