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Общество «Обычная жизнь его ждет». Алексей Москалев, дочь которого нарисовала пацифистский рисунок, вышел из колонии

«Обычная жизнь его ждет». Алексей Москалев, дочь которого нарисовала пацифистский рисунок, вышел из колонии

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2 комментария

Отец девочки из тульского города Ефремова, которая нарисовала пацифистский рисунок, Алексей Москалев, освободился из исправительной колонии №6 в Новомосковске, где отбывал наказание по делу о дискредитации российской армии. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 15 октября рассказал его адвокат Владимир Билиенко.

«Да, освободили его. Маша его встретила, дочь. И они поехали домой жить. С мамой этот вопрос согласован», — пояснил адвокат. Больших планов на жизнь, со слов Билиенко, его клиент не строил: «Ему сейчас в себя прийти надо после всех этих передряг. Я так понимаю, обычная жизнь его ждет».

Москалев находился в колонии год и десять месяцев.

Напомним, Алексея Москалева задержали 29 марта 2023 года в Белоруссии и поместили в изолятор временного содержания в Минской области. За день до этого Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил его к двум годам колонии по обвинению в повторной дискредитации российской армии. Приговор тогда состоялся без обвиняемого, так как он сбежал из-под домашнего ареста.

Первую административку Москалев получил за комментарий под видео в «Одноклассниках», дело возбудили спустя более чем полгода за посты. Внимание к соцсетям мужчины было приковано после того, как его дочь нарисовала на уроке в школе пацифистский рисунок.

В конце 2022 года дома у семьи прошли обыски, силовики изъяли технику и деньги. Было возбуждено дело о повторной дискредитации. На фоне этого отец с дочерью сменили место жительства и переехали в Ефремов. Но их нашли — отца следователи забрали с собой, дочь отправили в приют. По данным СМИ, позднее девочку передали матери.

Полную историю Москалевых «Фонтанка» рассказывала здесь.

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Комментарии
2
Cashmare
5 минут
вот "силовики изъяли деньги" - это шедеврально. обратно вернули, или использовали в "служебных" целях?
282694747
9 минут
Удачи🤝
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