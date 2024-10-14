Польша обустроит минные поля на восточной границе

Минные поля появятся на Восточной границе Польши, став частью комплекса инженерных сооружений «Восточного щита». Об этом 14 октября сообщает Польское телевидение.

Элементы «Восточного щита» — бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля — протестируют на учениях на полигоне в Ожише. На программу в 2024–2028 годах планируют потратить 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает в себя подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, логистических узлов и сети бункеров и тайников для систем поражения.

Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак ранее заявил, что если российские войска войдут в Литву, то за этим последует контратака. «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — утверждает экс-глава Генерального штаба Польши.

Литва уже установила инженерные барьеры, именуемые «зубы дракона», на мостах, ведущих в Калининградскую область. Помимо этого, была протянута колючая проволока с режущими лезвиями. Как объясняет министр обороны Литвы, такие преграды при необходимости позволят замедлить продвижение вражеской техники, что даст возможность уничтожить её огнём. Ранее другая прибалтийская страна выставила «зубы дракона» на границе с Россией. В июле противотанковые заграждения заметили в Латвии.