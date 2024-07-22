На границе Латвии с Россией появились противотанковые зубы дракона. Видео

Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией. Об этом стало известно в понедельник, 22 июля, из публикации в телеграм-канале депутата Европарламента, экс-мэра Риги Нила Ушакова.



В посте он опубликовал видео, где запечатлены так называемые зубы дракона. «Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — написал он.