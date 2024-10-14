Павел Дуров и Илон Маск подписались друг на друга в соцсети X

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Telegram и VK Павел Дуров стали подписчиками друг у друга в соцсети Х. Об этом стало известно в понедельник, 14 октября, из информации на страницах предпринимателей.

Российский предприниматель подписан только на американского миллиардера в этой соцсети. Маск же, исходя из доступных на его странице подписок, читает 784 человека.

После задержания основателя Telegram во Франции основатель Tesla и SpaceX посвятил множество комментариев Дурову в соцсети X. Он выложил кусочек из интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону с хештегом #FreePavel. Также Маск назвал произошедшее рекламой Первой поправки в Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Кроме того, предприниматель написал едкую шутку: «Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас казнят за лайк мема». Еще Илон Маск в трех различных вариациях написал по-французски слово «свобода», которую поставил под сомнение. «Либертэ. Либертэ! Либертэ?» — сказано в его публикации.

Позже американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неполитическом характере задержания Павла Дурова и призвал раскрыть подробности дела. «Мировой общественности было бы полезно понимать больше подробностей о том, почему он был арестован», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter) в ответ на заявление Макрона.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на прогулке по улицам Парижа. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.