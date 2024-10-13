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Происшествия Актриса пострадавшая при падении декораций в Ленобласти рассказала подробности ЧП

Актриса пострадавшая при падении декораций в Ленобласти рассказала подробности ЧП

1 958
4 комментария

Участники съемок фильма «Василий Тёркин» в Толмачевском поселении не сразу поняли, что произошло, когда упала декорация-платформа. Об этом рассказала пострадавшая актриса София, передает 47news.

«Я стояла возле перил той части платформы, которая обрушилась. Сначала подумала: "Ничего страшного – упали, и упали, сейчас все вылезем, будем снимать по-новому дубль". Но потом услышала дикие крики взрослых и детей от боли и шока», – поделилась она.

Участники съемок пришли на помощь друг другу. Подростки забирали у матерей маленьких детей и уносили их в безопасное место. Место происшествия оцепили, чтобы к пострадавшим не подходил никто кроме медиков.

София играла роль беженки. В момент обрушения разыгрывалась сцена, где беженцы с вещами ждут поезда. Женщина не обратилась за помощью к медикам, потому что не сразу поняла, что пострадала.

"Боль начала ощущаться уже после того, как я чуть-чуть отошла от шока. Я не сильно травмирована, поскольку приземлилась удачно, на ноги", - пояснила она.

По словам Софии, руководство пообещало пострадавшим компенсации.

О ЧП на съемках художественного фильма «Василий Теркин» стало известно днем 13 октября. Около 14.00 на железнодорожном полигоне в Лужском районе Ленобласти рухнула платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия ретропоезда.

Режиссер Карен Геворкян рассказал «Фонтанке» подробности происшествия.

В администрации Ленинградской области сообщили, что всего пострадали 23 человека. Глава комитета по здравоохранению региона Александр Жарков поделился, что среди пострадавших девять детей.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
пока весь мир уходит вперёд россияне покупают хавал и чери... хе-хе.
почти бросил..)
38 минут
- ? - Господи, реально смешно прозвучит это. - Ну, минусов понаставят тебе, уж извини..) - Ну, совсем уж несерьёзно это! - Ну, ты же не заходишь в Серьёзные темы!..) - Господи, смотри, есть у меня глупое подозрение, что и эта актриса и футболист в предыдущей новости, примерно одного уровня развития..) - Режиссёра почему не упомянул? - На сам деле, специально, чтобы спросить Тебя: не есть ли это.. - Культура, как она есть здесь и сейчас, в современном её виде?..) - Не смеши людей!..) - Думаешь, не приживётся?..) - Вижу, уже заготовил! - Ну да, фашизм же прижился в Германии!..) И, заметь, весь Мир уже, как бы и забыл..)
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