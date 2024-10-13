Актриса пострадавшая при падении декораций в Ленобласти рассказала подробности ЧП

Участники съемок фильма «Василий Тёркин» в Толмачевском поселении не сразу поняли, что произошло, когда упала декорация-платформа. Об этом рассказала пострадавшая актриса София, передает 47news .

«Я стояла возле перил той части платформы, которая обрушилась. Сначала подумала: "Ничего страшного – упали, и упали, сейчас все вылезем, будем снимать по-новому дубль". Но потом услышала дикие крики взрослых и детей от боли и шока», – поделилась она.

Участники съемок пришли на помощь друг другу. Подростки забирали у матерей маленьких детей и уносили их в безопасное место. Место происшествия оцепили, чтобы к пострадавшим не подходил никто кроме медиков.

София играла роль беженки. В момент обрушения разыгрывалась сцена, где беженцы с вещами ждут поезда. Женщина не обратилась за помощью к медикам, потому что не сразу поняла, что пострадала.

"Боль начала ощущаться уже после того, как я чуть-чуть отошла от шока. Я не сильно травмирована, поскольку приземлилась удачно, на ноги", - пояснила она.