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Общество Происшествия Потерявший сознание актер театра Ленсовета рассказал, как себя чувствует

Потерявший сознание актер театра Ленсовета рассказал, как себя чувствует

2 092
2 комментария

Артист театра им. Ленсовета Григорий Чабан рассказал публике, как себя чувствует. Он предполагает, что все дело в ответственности.

Григорий Чабан вечером 12 октября опубликовал видео в сторис на своей странице в ВК. Он пояснил, что не ожидал такого сильного резонанса после того, как из-за его самочувствия пришлось отменить спектакль. Всех сочувствующих артист обнадежил словами о том, что у него все нормально, в больнице ему сделали КТ сосудов и анализы крови, которые показали, что все в порядке.

«Мы так подумали, поговорили, скорей всего это просто психосоматика, связаная с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Просто спектакль мы не играли с марта и видимо я перенервничал», — пояснил актер.

Он также поблагодарил публику за переживания и отметил, что сочувствие его вдохновляет.

Как сообщалось ранее, актер упал на сцене в начале спектакля «Три сестры». Представление перенесли на 2 декабря.

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Комментарии
2
Иван Кадачигов
1 час
Некрасиво судить о человеке только по перегару.
geokarma24
1 час
рассказ бессознательном состоянии называется бредом
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