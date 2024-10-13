Потерявший сознание актер театра Ленсовета рассказал, как себя чувствует

Артист театра им. Ленсовета Григорий Чабан рассказал публике, как себя чувствует. Он предполагает, что все дело в ответственности.

Григорий Чабан вечером 12 октября опубликовал видео в сторис на своей странице в ВК. Он пояснил, что не ожидал такого сильного резонанса после того, как из-за его самочувствия пришлось отменить спектакль. Всех сочувствующих артист обнадежил словами о том, что у него все нормально, в больнице ему сделали КТ сосудов и анализы крови, которые показали, что все в порядке.

«Мы так подумали, поговорили, скорей всего это просто психосоматика, связаная с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Просто спектакль мы не играли с марта и видимо я перенервничал», — пояснил актер.