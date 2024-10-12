В Театре им. Ленсовета сорвался спектакль: артисту стало плохо на сцене

Назначенный на 12 октября спектакль «Три сестры» решено перенести на 2 декабря из-за ухудшения самочувствия одного из артистов, сообщается на официальной странице Театра им. Ленсовета в Telegram.

«Назначенный на 12 октября спектакль „Три сестры“ переносится на 2 декабря в связи с ухудшением самочувствия артиста. Билеты действительны либо подлежат возврату по месту их приобретения до 17 октября включительно», — говорится в сообщении.

Читатель «Фонтанки», который находился в театре, рассказал, что актеру стало плохо прямо на сцене. «Упал, причем в актёрской манере, чтобы не повредить ничего, начал хрипеть, актёры вокруг него начали ему массаж сердца делать», — рассказал один из зрителей.

Источник: читатель «Фонтанки»







Источники «Фонтанки» в театре уточнили, что речь об актере Григории Чабане, которому стало плохо на 20-й минуте спектакля. «Он потерял сознание, приехала скорая, его отвезли в Покровскую больницу. Жив, все нормально», — сообщил собеседник издания, уточнив, что медики предварительно обнаружили проблему с сосудами головного мозга.