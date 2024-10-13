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Ради ВСМ растолкают целый квартал. А что происходит с первым в городе домом-передвижником?

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8 комментариев

Строительство ВСМ и коллизия с домами Фарфоровского поста, похоже, запускает цикл работ по переносу сразу нескольких домов на юге города. Пробный камень прокатился по набережной Черной речки почти год назад.

О том, что дома Фарфоровского поста могут сняться со своих фундаментов, официально заявили накануне. Об этом говорит избранный на совете по сохранению культурного наследия статус этого квартала в непосредственной близости от железной дороги: «достопримечательное место». Это значит, что здания неприкосновенны, а вот их положение — не догма. В итоге оптимальным решением назвали «интеграцию зданий Фарфоровского поста в проект [ВСМ] путем их незначительного перемещения».

Ехать зданиям, которые должны освободить место для прокладки рельсов, придется на 10-20 метров. Между тем, в прошлом декабре на набережной Черной речки исторический корпус бывшего воспитательного дома 1913 г проехало 50 метров по направлению к Выборгской набережной.

Это было сделано в рамках строительства жилого комплекса компании City Solutions, которая входит в холдинг «Первая мебельная». «Фонтанка» подробно рассказывала о технологии: здание весом 3 200 тонн сначала укрепили арматурной сеткой, а потом смонтировали под ним две плиты: верхняя играла роль подноса, на котором дом подняли, поставили на роликовую систему и со скоростью 4 см в минуту повезли на новое место. «Перенос здания — в принципе дело непростое, количество подобных случаев не превышает нескольких десятков, а в Санкт-Петербурге здания до сих пор никто не передвигал», — говорил тогда Александр Шестаков, учредитель СК City Solutions. Фото сразу после переезда — ниже.

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Еще на стадии обсуждения того проекта по переезду некоторые члены градсовета предостерегали от создания прецедента, «имея в виду отношение к историческому наследию». Нечто подобное говорили градозащитники перед заседанием по Фарфоровскому посту, в частности Даниил Коцюбинский: «Если здания начать даже не сносить, а просто передвигать, мы потеряем тот объект, который есть».

В итоге концептуально переезд согласовали, но, говоря об амбициозной задаче в связи с ВСМ, возвращались и к эксперименту на Черной речке. Профессор кафедры геотехники Санкт‑Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ) Рашид Мангушев отметил, что здание бывшего воспитательного дома в трещинах.

«Фонтанка» проверила, и прямо сейчас переехавшее здание действительно выглядит так себе: через окна видно небо, крыши нет, фасады в лесах.

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Немудрено заподозрить фиаско, но о том, что здание 1913 года было в аварийном состоянии еще до его переезда, застройщик говорил еще в январе. По его словам, никаких дополнительных трещин от перемещения на 50 метров не добавилось, но оно точно не излечило дом от проблем, так что в первую очередь на новом месте требовался ремонт.

Сейчас Василий Тимофеев, генеральный директор петербургской строительной компании City Solutions, подтверждает, что в августе она приступила к очередному этапу плановых работ по ремонту дома. «Нами была демонтирована крыша для того, чтобы сделать новые кровельные конструкции, мы также проводим ремонтные работы на фасаде. Изначально в здании были установлены очень плохие пластиковые окна, мы также демонтировали их, чтобы заменить  на  новые», — говорит он.

Александр Шестаков, рассказывая о проекте на Черной речке, подчеркивал, что это не прихоть застройщика: «К такому сложному решению прибегают, когда к нему нельзя не прибегнуть». С Фарфоровским постом, насколько можно судить, именно такой случай. Правда Рашид Мангушев отмечал ряд отличий этой локации: дом на Черной речке — это один объем, а корпуса у будущей ВСМ имеют много выступающих углов; кроме того, придется менять при переезде высотные отметки, а не двигать дома по плоскости.

По словам предпринимателя, несколько застройщиков уже интересовались возможностью посотрудничать с компанией, у которой есть единичный для Петербурга (но не для Москвы) опыт переноса здания. Василий Тимофеев и сейчас говорит, что Сity Solutions готова передвинуть корпуса Фарфоровского поста, если к ним обратятся. Однако когда проект ВСМ реально дойдет до этого этапа и в каком виде — сейчас сказать сложно.


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Комментарии
8
282556445
58 минут
Ради прихоти одного , возомнившего себя императором.
Ким00
34 минуты
Передвинутый дом на Черной речке действительно разбирают (нет крыши, окон). Поэтому закрадывается мысль - не проще ли на новом месте заново сделать новый похожий дом, чем сначала перетаскивать руины на новое место, а потом разбирать эти руины.
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