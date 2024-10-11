«Страшно — газ выходил из труб возле дома»: жители Феодосии рассказали, что происходило у них во время тушения пожара на нефтебазе

Источник: читательница «Фонтанки»







С начала недели в Феодосии идет борьба с пожаром на нефтебазе. Жители на протяжении пяти дней постоянно обновляют соцсети, чтобы следить за происходящим в городе. На данный момент, по их словам, кризис миновал, однако пожар еще не потушен. «Фонтанка» поговорила с местными о том, что они пережили за это время и как преодолевали трудности.

Мария живет недалеко от нефтебазы — в районе Ближние Камыши. Огромные клубы черного дыма, поднимающиеся от предприятия, сопровождали девушку по дороге на работу все четыре дня.

«В первую ночь — с воскресенья на понедельник, когда пожар произошел. Проснулись в 4 часа утра. Какие-то мелкие острые частицы попали на дом, забор, окна и газовые трубы», — поделилась Мария. По словам местной жительницы, в газовых трубах от этого было очень много дырок. Мария вызвала специалистов. «Было страшно, когда газ выходил из труб прямо возле дома», — сказала женщина. Очаг возгорания она видела собственными глазами, когда в понедельник утром шла на работу. На несколько часов в ночь с 7 на 8 октября местных эвакуировали.

«Рано утром опять на работу — пешком. Дышать нечем, страшно. Но деваться некуда — и так каждый день. Сегодня утром проснулась когда, дыма уже не было», — уточнила Мария.

Жительница Феодосии сказала, что первое время после начала пожара у нее был кашель и стоял ком в горле — от запаха, распространяющегося по ближайшим районам.

Глава городской администрации Игорь Ткаченко 9 октября сообщал, что из зоны ЧС было эвакуировано больше тысячи горожан. Однако Мария в их число не попала.

«Я сидела ночью в шоке — часа три. Никто ничего мне не предложил. Мама сказала, что по домам ходила сотрудница администрации, фиксировала последствия. Уведомила, что положена выплата нам, но будет она не скоро», — сказала Мария.

Помимо того, что на протяжении четырех суток жители мучились от смога, у некоторых еще были проблемы с водоснабжением. «Без воды просидели 3-4 дня, был маленький поток коричневой воды из крана. Сегодня нормальную дали наконец», — подчеркнула женщина.

Другая местная жительница Ирина рассказала «Фонтанке», что люди очень переживали за спасателей, которые боролись с огнем на нефтебазе. Загрязнения воздуха район Ирины не затронули. Женщина живет в поселке Очистные. Однако дым был виден и там.

«Сначала, конечно, был страх, неизвестность. <…> Сегодня, проснувшись, выглянули в окно — дыма нет, прямо выдохнули!» — поделилась радостью Ирина.

Утром 11 октября глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что ситуация с возгоранием на нефтебазе стабилизировалась и находится под контролем. Он подчеркнул, что сегодня планируется возвращение домой ранее эвакуированных местных жителей. По словам чиновника, «на 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует».

Вечером 10 октября советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из-за пожара на одном из нефтяных терминалов произошел выброс горючих материалов.