Надвигающийся на США ураган «Милтон» не оправдал ожиданий. Шестая категория не понадобилась

Мощность урагана «Милтон» снижена до третьей категории с замедлением ветра ниже 200 километров в час. Он слабее урагана «Хелен», ударившего по США в сентябре. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский центр по наблюдения за ураганами.

«Милтон является ураганом третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона», — сказано в сообщении Центра.

«Милтон» все еще может быть крупным ураганом, когда достигнет побережья штата Флориды вечером в среду, а к вечеру четверга он ослабнет до внетропического шторма. Ранее его сила ожидалась такой, что метеорологи говорили о необходимости введения для его классификации пока несуществующей шестой категории.

Ранее синоптики предупреждали, что ураган «Милтон» может спровоцировать разрушительный штормовой нагон с затоплениями высотой около 3 метров.

Прогнозировалось, что он мог стать одним из самых разрушительных штормов за всю историю.

Президент США Джо Байден уже заявлял, что ураган «Милтон» «похож на шторм столетия». Ранее американский лидер отказался от зарубежных поездок из-за стихийного бедствия.